Lato to doskonały moment na wymianę garderoby. Co jest modne w tym sezonie? Jakie ubrania i dodatki powinny znaleźć się w naszej szafie? Podpowiadamy!

Kolory i kobieca odwaga

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Lato to ukłon w stronę nowoczesności, odważnych kolorów, ciekawych połączeń i energetycznych, nowoczesnych dodatków. Zwiewne sukienki w wersji zarówno mini jak i maxi to hit, który warto mieć w swojej garderobie. Klasyczne zestawienie: biała koszulka/koszula i dżinsowe spodnie lub szorty to obowiązkowy look! Nadal dobrze mają się kraty, paski i pepitki. Energetyczne garnitury damskie, luźne spodnie i transparentne tkaniny - to też warto zapamiętać. Najważniejsze są jednak kolory - pomarańcz, fuksja, kobalt, odcienie fioletu i biel - odwaga wyrażania siebie i nietuzinkowe połączenia są mile widziane. Do tego nie zapominamy o sportowej elegancji. A co z dodatkami? Okulary przeciwsłoneczne, wiklinowe kosze, niewielkie torebki i sportowe smartwatche - o tym będzie głośno!

Design i sportowe zacięcie

fot. Materiały prasowe

Huawei Watch GT 3 Pro to połączenie elegancji ze sportowym stylem - dlatego tak świetnie sprawdzi się zarówno podczas wakacyjnych wojaży, jak i w pracy czy na spotkaniu ze znajomymi. Będzie doskonałym uzupełnieniem eleganckiego looku (np. garnituru czy sukienki), ale idealnie sprawdzi się jako modny akcent do stroju kąpielowego, zwiewnej sukienki czy szortów. Smartwatch jest stylowy i robi niesamowite wrażenie. Jak prezentują się jego parametry techniczne?

Urządzenie występuje w dwóch wersjach – z tytanową kopertą (46 mm) oraz z kopertą ceramiczną (43 mm). Smartwatch z tytanową kopertą jest wyposażony w 1,43-calowy kolorowy wyświetlacz AMOLED. Ma obrotową koronkę, za pomocą której można wygodnie poruszać się po interfejsie urządzenia, a także specjalny przycisk EKG.

Stylowy Huawei Watch GT 3 Pro w wersji z ceramiczną kopertą posiada 1,32-calowy kolorowy wyświetlacz AMOLED HD, który zapewnia nieskazitelną jakość obrazu. Ceramika z jakiej wykonana została obudowa zegarka jest nie tylko elegancka i zgrabnie dopasowuje się do wielu różnych stylizacji, ale zapewnia także wytrzymałość na korozję i wysoką temperaturę. Ceramika, z jakiej wykonana została obudowa zegarka, jest nie tylko elegancka i zgrabnie dopasowuje się do wielu różnych stylizacji, ale zapewnia także wytrzymałość na korozję i wysoką temperaturę.

Fenomenalna bateria

Obawiasz się, że inteligentny zegarek będzie się ciągle rozładowywał? Teraz to nie problem. Smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro charakteryzuje się niezwykle długą żywotnością baterii, zapewniając odpowiednio 14-dniowy czas pracy w wersji z tytanową kopertą (lub 8 dni w przypadku intensywnego użytkowania), a dla edycji z ceramiczną kopertą 7-dniowy czas pracy (lub 4 dni, gdy jest intensywnie użytkowany). Dodatkowo zapewniają bezprzewodowe i o 30% szybsze ładowanie w porównaniu z WATCH GT 2 Pro. Już 10 minut ładowania zegarka wystarczy na cały dzień jego pracy! Urządzenie świetnie sprawdzi się nawet podczas dłuższych wakacji, a jeśli jednak będziesz musiała go naładować, to zrobisz to bez zbędnych kabli.

Zdrowie pod czujną kontrolą

Smartwatch zadba nie tylko o to, abyś wyglądała stylowo. Huawei Watch GT 3 Pro regularnie bada twoje samopoczucie i zdrowie. Marka wprowadza do urządzenia analizę EKG, którą łatwo można uruchomić poprzez dedykowany przycisk na smartwatchu. To udogodnienie dostępne będzie w nadchodzących miesiącach. Dzięki technologii TruSeen 5.0+ możliwe jest całodzienne monitorowanie tętna, utlenienia krwi (SpO2), snu, oddychania, cyklu menstruacyjnego, a także analizę poziomu stresu, pomagając użytkownikom w dbaniu o zdrowie.

Swoboda nawet pod wodą

fot. Materiały prasowe

Tę funkcję pokochają miłośnicy nurkowania. Huawei Watch GT 3 Pro jest wodoodporny i daje możliwość zanurzenia zegarka zarówno w wodzie morskiej, jak i słodkiej. Oba urządzenia są zgodne z normą EN 13319, która potwierdza możliwość swobodnego nurkowania aż do głębokości 30 metrów, a specjalny tryb sportowy smartwatcha na bieżąco analizuje dane podczas nurkowania.

Trener personalny zawsze pod ręką

... a w zasadzie na ręce. Smartwatch wyposażono w ponad 100 trybów treningowych, umożliwiających monitorowanie tak różnorodnych dyscyplin sportowych, jak bieganie, jazda na nartach lub gra w golfa. Funkcja sprawdzi się zarówno podczas aktywnych wakacji, jak i na co dzień. Co więcej, już samo posiadanie w urządzeniu takich opcji, motywuje do ruchu i dbania o siebie.

Nie tylko na wakacje

fot. Materiały prasowe

Na smartwatchu możesz też łatwo zapisywać dane kontaktowe, jak również wykonywać połączenia głosowe. Z pomocą urządzenia możesz wygodnie odrzucać połączenia, odpowiadać na przychodzące wiadomości oraz je wyciszać. To idealne rozwiązanie w pracy, podczas ważnego spotkania, na randce czy na urlopie. Dodatkowo Smartwatche Huawei Watch GT 3 Pro jest w stanie synchronizować się z każdym smartfonem niezależnie od systemu, na którym działa.

Personalizacja na miarę twoich potrzeb

Wakacje, wielkie wyjście, biznesowe spotkanie, ślub przyjaciółki? Teraz twój zegarek dopasuje się do ciebie! To wszystko dzięki personalizacji tarcz smartwacha Huawei. To ty decydujesz, jak będzie prezentował się twój zegarek i do czego go założysz!

Materiał powstał z udziałem marki Huawei.