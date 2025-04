Wiele z nas nie wyobraża sobie życia bez dobrego aparatu fotograficznego. Taki sprzęt często jednak jest nieporęczny i dużo waży. Nie pójdziemy więc z nim na każdy spacer czy spotkanie i nie weźmiemy go w każdą podróż. A szkoda, bo wiele cennych chwil może stać się przez to tylko wspomnieniem. Z pomocą przychodzi smartfon Huawei P50. Nie dość, że wyróżnia się zaawansowanymi możliwościami fotograficznymi, to jeszcze efektownym designem. Ale po kolei.

Reklama

Robienie zdjęć nigdy nie było tak proste

Nowy model umożliwia rejestrowanie obrazu tak, jak ludzkie oko. Dzięki ulepszonemu procesorowi obrazu XD Fusion Pro z technologią True-Chroma, nowemu systemowi filtrów koloru oraz technologii Super HDR, szczegóły są lepiej widoczne, detale uwypuklone, kolory bardziej żywe, a jednocześnie bardziej zróżnicowane i dokładnie odwzorowane. Nie można też nie wspomnieć o nowym systemie filtrów Super Color, który przepuszcza większą ilość światła. W praktyce oznacza to, że w warunkach słabego oświetlenia, szczegóły są bardziej widoczne, a obraz jaśniejszy.

Huawei P50 Pro pozwala na nawet 100-krotne przybliżenie fotografowanych obiektów, a także nagrywanie wideo w technologii 4k. Nagrywanie stabilnych filmów z ręki bardzo ułatwia nam stabilizacja obrazu AIS Pro. Łatwo docenić też przedni aparat z ultraszerokim kątem, idealny do robienia selfie.

Jeszcze lepsze i płynniejsze działanie

Niezależnie od tego, czy będziesz korzystała z Huawei P50 Pro głównie do robienia i przeglądania zdjęć, nadrabiania filmów, słuchania muzyki i przeglądania teledysków (co jest wyjątkowo przyjemne dzięki głośnikom z dźwiękiem przestrzennym i mocnemu basowi) czy do pracy, zapewni ci on unikalne wrażenia z użytkowania. Wszystko za sprawą 6,6-calowego, zakrzywionego ekranu OLED obsługującego pełną gamę kolorów. Wysoka częstotliwość odświeżania 120 HZ odpowiada za płynniejszy obraz, a częstotliwość próbkowania dotykowego 300 Hz za szybszy czas reakcji wyświetlacza.

Smartfon jest niezwykle funkcjonalny, a jednocześnie ma lekką, kompaktową konstrukcję. Waży ok. 196 gramów, a jego grubość to zaledwie 8,5 mm. Nie będziesz chciała się z nim rozstawać i... nie będziesz musiała. Dzięki pojemnej baterii, mocnemu procesorowi i innowacyjnemu oprogramowaniu, Huawei P50 Pro wytrzyma długie godziny bez podłączania do prądu. Kiedy straci moc, naładujesz go szybko i wygodnie – przewodowo albo bezprzewodowo.

Z Huawei masz wybór

Warto także zwrócić uwagę na model Huawei P50 Pocket. To pierwszy smartfon od znanej marki, który można złożyć symetrycznie na pół w wygodną, kieszonkową formę. Urządzenie jest smukłe, a ekran idealnie gładki po rozłożeniu. Mierzy zaledwie 15,2 mm grubości po złożeniu i 7,2 mm grubości po rozłożeniu. Dzięki technologii zawiasów wielowymiarowych jest trwały i wytrzymały.

Huawei P50 Pro jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – złotej i czarnej, Huawei P50 Pocket kupimy w kolorze białym.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Huawei