Wiesz, że na świecie istnieje ponad 1500 różnych rodzajów herbaty. Ty pewnie też masz swoją ulubioną. Jak się jednak okazuje, wszystkie herbaty powstają z tej samej rośliny, czyli z Camellia sinensis. I tak mamy 6 podstawowych typów herbaty, czyli herbatę czarną, zieloną, czerwoną, białą, niebieską i żółtą. Każdą z nich możemy podzielić na setki gatunków. Pamiętaj, że przygotowanie smacznej herbaty to rytuał, w który należy włożyć serce i zaangażowanie. Ale kiedy już odpowiednio ją zaparzysz i podasz, możesz mieć pewność że poprawi Ci samopoczucie i wpłynie pozytywnie na twoje zdrowie i psychikę. Pięknie podana i smaczna herbata może być również świetnym sposobem na przełamanie towarzyskich lodów. Sprawdźmy jak odpowiednio przygotować herbatę i jakiej koniecznie należy skosztować w tym sezonie wiosenno-letnim?

Dlaczego zielona herbata ma taki kolor?

Wiesz, że do produkcji zielonej herbaty używa się 2 najmniejszych listków z gałęzi? Następnie te same listki suszone są zaraz po zebraniu, by nie straciły swojego charakterystycznego koloru.

Wpływ zielonej herbaty

Prawdą jest, że zielona herbata działa na nas zbawiennie. Korzystnie wpływa na układ nerwowy i poprawę koncentracji – w jej składzie znajdują się antyoksydanty, witaminy i mikroelementy. Ze względu na zawartość teiny, zielona herbata dodatkowo pobudza umysł, wpływając na koncentrację.

Jak zaparzyć zieloną herbatę?

Pamiętajmy, że odpowiednie odmiany herbaty wymagają określonej temperatury wody. Ważne jest, aby nie przegotowywać wody. Woda w ostatniej fazie wrzenia traci dużo tlenu, co zdecydowanie pogarsza jakość naparu. Specjaliści twierdzą, że wodę na herbatę należy dogrzać prawie do zagotowania, następnie odczekać chwilę, aż woda się uspokoi. Wtedy właśnie otrzymujemy idealną wodę do zaparzenia herbaty.

Nie bez znaczenia jest, że bariści polecają żeby parzyć kawę i herbatę w nagrzanych naczyniach, które bardzo często przechowują na szczycie ciepłych ekspresów do kawy. Jeśli nie masz w domu warunków do wygrzewania filiżanek, postaraj się przepłukać filiżankę wrzątkiem, żeby podnieść temperaturę naczynia. Nie używaj wody z kranu, staraj się wybierać butelkowaną. Prawdziwi znawcy parzenia herbaty, skrupulatnie sprawdzają która firma produkująca mineralne wody, zapewnia odpowiednią mineralizację i twardość wody do herbaty, twierdząc że to gwarantuje im zamierzony efekt końcowy.

Kolejną, ważną kwestią jest czas parzenia. Jeśli zależy ci na herbacie, która pobudzi twój umysł, wystarczy że będziesz ją parzyć przez kilka minut. Jeśli jednak masz ochotę na napar relaksacyjnym, to proces przygotowania powinien trwać dłużej.

Pamiętajcie! Oczywiście liczy się jakość herbaty, którą parzymy – doskonale wiedzą o tym eksperci Big-Active, którzy komponując swoje herbaty, używają składników najwyższej jakości. Dla jeszcze większej przyjemności warto sięgnąć po zieloną herbatę z dodatkami, która będzie nie tylko smaczna, ale i dodatkowo pobudzi umysł.

Ten sezon należy do tych smaków!

Odkrycie sezonu dla wszystkich „herbaciarzy”! Trzy rodzaje zielonej herbaty, idealne na wiosnę i lato. Herbata Energy guarana z Yerba Mate, to nowość w ofercie marki Big-Active. Sprawdzą się idealnie rano, gdy potrzebujesz energii, by aktywnie zacząć dzień. Nasiona guarany wyraźnie przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia psychicznego, a liście mate wzmacniają siły witalne organizmu.

Po pracy bardzo dobrze sprawdzi się zielona herbata z melisą i kwiatem lawendy. Herbata Relax melisa z lawendą marki Big-Active, to idealny sposób na wyciszenie po ciężkim dniu. Zawarte w niej składniki, pomogą złagodzić stan niepokoju, wpływając pozytywnie na nasze samopoczucie i relaks całego organizmu.

Jeśli jesteś na etapie wysiłku intelektualnego, czekają Cię ważne egzaminy lub masz bardzo aktywny czas w pracy, koniecznie zadbaj żeby mieć ze sobą Herbata Think & Focus z miłorzębem japońskim i orzeszkami kola marki Big-Active. Nie tylko wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie, ale również wspomaga koncentrację i funkcje poznawcze! 3 smaki, na trzy pory dnia. Doskonałe trio, smacznego.

Materiał powstał we współpracy z Big-Active