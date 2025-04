Finał 9. Wielkiej Loterii Almette za nami! ekoDOM ze strefą relaksu w Tatrach ma już właścicielkę!

Kolejny finał Wielkiej Loterii Almette za nami! Tradycyjnie do wygrania były codzienne nagrody pieniężne: 5 x 1000 zł oraz nagroda główna – w tej edycji był to ekoDOM ze strefą relaksu położony w Zębie. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do Pani Dagmary ze Strzelec Wielkich!