Szacuje się, że typowy Polak pracuje ok. 8 godzin dziennie, czyli połowę tzw. "świadomego dnia", przy założeniu, że śpimy ok. 8 godzin. Wielu jednak jest i takich, którzy dorabiają po pracy, albo przynoszą niedokończone zadania do domu. Tym samym czas pracy często wydłuża się do 10, a nawet 12 godzin. Czy można żyć inaczej? I czy istnieje szansa na znalezienie równowagi między pracą a życiem prywatnym?

Pracoholizm - choroba XXI wieku

Wszyscy wiemy, że pracoholizm jest chorobą, ale nie każdy z nas potrafi sobie z nim radzić. Z danych OECD wynika, że Polska znajduje się w czołówce krajów unijnych, których obywatele spędzają najwięcej czasu na pracy! Okazuje się, że obowiązki służbowe zajmują nam aż około 2 tysięcy godzin rocznie! W konsekwencji wielu z nas odczuwa nadmierny stres, wypalenie zawodowe, a nawet choroby serca. Niektórzy są nawet zdania, że nie da się oddzielić pracy od życia prywatnego. Inni jednak wierzą w filozofię work-life balance, czyli złotego środka pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Tylko czy to możliwe? Poznaj 3 złote zasady work-life balance.

1. Nie przynoś pracy do domu, ani domu do pracy



Jeśli notorycznie zdarza ci się zostawać po godzinach, naucz się mówić sobie "nie". Niech godzina 17 będzie granicą, której nie można ci przekroczyć. O tej porze staraj się wyłączać komputer. Pamiętaj – jutro też jest dzień. Pracę wykonuj w pracy i nie przenoś jej do domu. Wśród rodziny i najbliższych nie myśl o tym, co było w biurze i co musisz zrobić jutro. Zrelaksuj się, wyjdź z przyjaciółmi na spacer, zacznij uprawiać sport, idź do kina albo na randkę. Po godzinach nie odbieraj telefonów służbowych i nie sprawdzaj poczty. Szanuj swój wolny czas i naucz się go celebrować. Pokaż swoim współpracownikom i szefowi, że masz w życiu rzeczy ważniejsze niż firmowe projekty.

2. Urlop to rzecz święta



Nie pamiętasz, kiedy ostatnio byłaś na urlopie? A może swoje ostatnie wolne dni spędziłaś na domowych porządkach lub kończeniu „ważnych" firmowych projektów? Jeśli tak, to chyba powinnaś z tym skończyć. Urlop jest niezwykle istotny, a korzyści z niego czerpie nie tylko pracownik, ale i pracodawca.

Wiesz, że osoby chodzące na urlop i odpoczywające w weekendy mają świeższe spojrzenie na rzeczywistość? Tę firmową również! Pracoholicy, którzy nie pozwalają sobie na relaks, są rzadziej uśmiechnięci, szybciej się męczą i są mniej kreatywni.

3. Miej swoje pasje

Żeby po pracy nie zajmować się sprawami firmowymi, warto mieć swoje pasje. Dla jednych będzie to joga, dla innych fotografia, a dla jeszcze innych sport, który wyzwala pozytywną energię i pozwala odstresować się nawet po najtrudniejszym dniu.

Materiał powstał z udziałem marki Dove i Rexona