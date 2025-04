To zdecydowanie najmodniejszy kobiecy kolor, występujący w różnych odsłonach. Mowa o różu, który podbija serca kobiet (mężczyzn z resztą też) z całego świata. Fuksja, pudrowy odcień, róż millenialsów, skandynawska słodycz, kolor Tumbrla, Barbie pink, rose quartz... to tylko niektóre z wielu nazw, jakie dedykowane są najróżniejszym odcieniom różu. Dla jednych to kolor trudny i nieco dziecinny. Dla innych – symbol dziewczęcości i klasy. Jak to się stało, że ten kolor zdominował modę, a także inne dziedziny życia?

Fot. Adobe Stock

Moda na róż

Myślisz: różowy, widzisz lalkę Barbie? I sporo w tym racji, bo rzeczywiście ona przyłożyła swoją plastikową rączkę do popularności różowego koloru. Ale nie była jedyna – róż nosiły też takie ikony mody, jak Marylin Monroe, czy znana z odważnych stylizacji Rihanna. I ty pewnie też – bo przecież chyba nie ma w Polsce ani jednej dziewczynki, która nie była strojona do przedszkola w śliczne różowe sukienki, rajstopki i opaski na głowę.

Fot. ONS

Fot. ONS

Moda na róż zdominowała kobiecą modę – tę światową i polską również. Mylą się jednak ci, którzy uważają, że różowy jest kolorem słodkich dziewczątek, które próbują udawać swoje młodsze siostry. Przeciwnie! Róż stał się kolorem nowego pokolenia kobiet: odważnych, świadomych swojej wartości i przebojowych.

Co jednak ważne – światowy fenomen różu uwzględnia nie tylko ubrania, ale i...

Różowe smartfony, wystrój wnętrz i... BATONIKI!

Różowe szaleństwo wciąga. Róż szybko zdominował przestrzeń użytkową i stał się kolorem millenialsów i influencerów. Na Instagramie pełno jest zdjęć różowych kieliszków, samochodów, ścian, mebli, czy jedzenia. Jedna z najbardziej popularnych restauracji na Instagramie – restauracja Sketch w Londynie słynie z tego, że wykorzystano w niej różowe meble i ściany czy zastawę – ogólnie wszędzie jest różowe!

Jeśli lubisz róż, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość! Do grona batoników oblanych ciemną lub białą czekoladą, dołączyły batoniki... w naturalnie różowej czekoladzie! Taką różową przyjemnością jest z pewnością nowy batonik KitKat Ruby. Jest oblany piękną, różową czekoladą o owocowo-jagodowym smaku (powstała bez dodatku barwników ze specjalnie wyselekcjonowanych ziaren kakaowca). To hit, który już teraz podbija Instagrama – i nasze serca!

Fot. Materiały prasowe

Czy róż to kolor przyszłości?

Naturalna różowa czekolada to zupełna nowość na świecie, a jednocześnie dowód na to, że różowy może nie tylko wyglądać słodko, ale też tak samo smakować! My z pewnością dodamy różowy batonik do takich klasyków różu jak pudroworóżowe szpilki, fuksjowa apaszka czy soczyście różowa szminka – takie kobiece dodatki pasują do każdej z nas.

Fot. Materiały prasowe

Materiał powstał z udziałem marki Nestle, producenta batonika KitKat.