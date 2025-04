Kim właściwie jest femme fatale? Nieobca jest sztuka uwodzenia mężczyzn, a na drodze ku realizacji własnych planów czy marzeń femme fatale nie cofnie się przed niczym. Ponoć w każdej kobiecie tkwi kobieta fatalna, a również nie brak filmów i seriali o tej tematyce. A czy ty jesteś femme fatale?

Czy jesteś typem femme fatale? [quiz]

Femme Fatale: jak ją rozpoznać?

Femme fatale to typ kobiety-łowcy. Rozpoznasz ją po śmiałym patrzeniu w oczy, zdecydowanym głosie, perlistym śmiechu. Femme fatale wręcz rozkwita przy mężczyznach. Śmiało patrzy mężczyznom w oczy, czasem wręcz ten wzrok chce sprowokować. Dla wielu facetów jest wyzwaniem - myślą, że to oni są na polowaniu, a tymczasem to femme fatale rozdaje karty. Pewność siebie to jej cecha rozpoznawcza.

Femme Fatale w popkulturze: bohaterki wampy

Kobieta femme fatale to inspiracja wielu produkcji filmowych i telewizyjnych. Dzięki postaci kobiety wampa wiele scenariuszy nabiera kolorytu, a intrygi są soczyste i trzymające w napięciu. Jednym z ciekawych przykładów jest film "Femme Fatale" (2002) Briana De Palmy. To thriller francusko-szwajcarskiego pochodzenia, który do stereotypu kobiety fatalnej przyodzianej w szpilki i dopasowaną spódnicę, dodaje jeszcze ponadprzeciętny spryt i inteligencję. "Femme Fatale" film to historia Laury Ash, pięknej i niebezpiecznej kobiety. Dokonuje ona zuchwałej kradzieży diamentów podczas festiwalu filmowego w Cannes. Zanim ktokolwiek się orientuje co się dzieje, Laura znika z łupem, zostawiając swych pomocników na pastwę losu.

Hity filmowe z femme fatale w roli głównej

Wizualnym obrazem kobiety fatalnej, która niszczenie mężczyzny traktuje niemal jak sport, jest także "Nagi Instynkt". W latach 90. dramaty erotyczne przeżywały prawdziwy renesans. Bohaterka "Ostatniego uwiedzenia" (1994) nudzi się w małżeństwie. Przy pierwszej nadarzającej się okazji, okrada bogatego męża i przenosi się do małego miasteczka. Tam uwodzi kolejnego naiwniaka. Bridget owija sobie facetów dookoła palca, niekiedy uwodzi, innym razem wzbudza troskliwe odruchy. Jest cwana i bezkompromisowa. Dobrym przykładem bohaterki fatalnej jest Madeleine z "Zawrotu głowy" (1958) Alfreda Hitchcocka, która jest mistrzynią manipulacji i intrygi. Blondynka jest tajemnicza i nieodgadniona - jej postać doczekała się setek interpretacji. Ktoś, kto ceni filmy kostiumowe, zakocha się w "Niebezpiecznych związkach" (1988) i postaci Markizy de Merteuil - kobiety wyzwolonej, która proponuje swojemu byłemu kochankowi zakład. Spędzi z nim upojną noc, jeśli dostarczy on dowód zdrady pewnej bogobojnej mężatki. Tylko dzięki intrygom może osiągnąć cele, po XVII wieczna Francja to czas gorsetów i patriarchatu do kwadratu. Jest zimna, wyrachowana, ale też cierpiąca.

Dlaczego mężczyźni szaleją na punkcie femme fatale?

Filmy o femme fatale

Numerem jeden jest "Fatalne zauroczenie" (1987) z Glenn Close, która wcieliła się w postać niemal blondwłosej Alex, na której punkcie mężczyźni szaleją i tracą wszelkie opanowanie... "Zaginiona dziewczyna". Te filmy są unikatowe dzięki genialnym kreacjom aktorskim postaci femme fatale.

Kobieta fatalna pojawia się także w serialu telewizyjnym "Femme Fatales", który był emitowany od 2011 roku. Thriller to historie silnych, niezależnych i seksownych kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji. Nie wiedzieć czemu, "Femme Fatales" (swoją drogą nie istnieje liczba mnoga od femme fatale...), produkcja dobrze zapowiadającego się serialu została wstrzymana.

Femme Fatale w literaturze

Z pojęciem femme fatale spotykamy się w szkole: to kobieta fatalna. Jest to motyw artystyczny zdefiniowany i najbardziej rozwinięty w okresie Młodej Polski. Femme fatale lub też wamp, to kobieta piękna, atrakcyjna, tajemnicza, żądna władzy. Femme fatale to uwodzicielka, porównywana do modliszki, która wabi swoją ofiarę, a potem odbiera mu życie. Motyw femme w literaturze jest wiele: najbardziej znanym w naszym kręgu cywilizacyjnym jest biblijna Ewa, Izabela Łęcka z "Lalki" Bolesława Prusa, Lady Makbet z "Makbeta" Szekspira czy Jagna z "Chłopów" Reymonta.

