Czy pamiętasz Polskę sprzed 1 maja 2004 roku? To ważna data w historii naszego kraju. Wtedy staliśmy się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Co zmieniło się od tego czasu? Jak bycie krajem członkowskim wpływa na nasze życie i pasje?

Poznaj inspirującą historię Kai i zobacz wideo, które dla nas przygotowała!

Pasja i praca, czyli połączenie idealne!

Mówi się, że nie ma niczego lepszego, niż połączenie pasji i pracy. Tylko jak to zrobić? Potrzebne będą odrobina szczęścia i odpowiednie wsparcie.

Kaya to tancerka. Kocha to, co robi i zawodowo zajmuje się właśnie tańcem. Założyła też swoją firmę, a do tego razem z przyjaciółką prowadzi kanał na YouTube. Wszystko dzięki wsparciu, które oferuje Unia Europejska. Dla Kai najważniejsze okazało się wsparcie w zakresie dostępu do sieci, a także swobodne przemieszczanie się pomiędzy granicami państw członkowskich. Pomocne były również szkolenia w ramach wsparcia, jakie UE oferuje młodym przedsiębiorcom.

Parę lat temu rozpoczęłam działalność gospodarczą, która obecnie rozwija się dosyć prężnie i dynamicznie dzięki łatwemu dostępowi do Internetu oraz cyfryzacji, ponieważ mogę prowadzić ją z każdego punktu w Europie. - mówi Kaya

Unia Europejska wspiera młodych!

Możliwość swobodnego przemieszczania się, czy podjęcia pracy w granicach UE, liczne dotacje, rozbudowa dróg, rozwój turystyki, dostęp do Internetu a także merytoryczne wsparcie - oto tylko niektóre pozytywne skutki wejścia Polski do Unii.

Wciąż jednak niewiele osób wie, ile dobrego daje nam przynależność do Unii. A szkoda, bo potencjał jest duży. To dlatego powstała kampania #EUandME, czyli kampania Komisji Europejskiej, której celem jest zwiększenie świadomości młodych osób na temat pozytywnego wpływu Unii Europejskiej na ich codzienne życie. Wśród korzyści, o których opowiada kampania, jest m.in. gwarancja szerokiego dostępu do Internetu, możliwość swobodnego przekraczania granic czy wsparcie UE w realizacji pomysłów na biznes.

Na kampanię #EUandME składają się m.in. filmy przedstawiające historie obywateli Unii Europejskiej, którzy tak jak Kaya rozwijają swój potencjał dzięki wsparciu i wartościom stojącym za UE.

Więcej przeczytasz na https://europa.eu/euandme/frontpage_pl

A ty, skorzystałaś już ze wsparcia, jakie oferuje Unia Europejska?

Materiał powstał z udziałem Komisji Europejskiej