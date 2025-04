Od maja Żywiec Zdrój Essence dostępny jest w szerokiej dystrybucji w nowym opakowaniu wykonanym w całości z przetworzonego plastiku (tzw. rPET). To kolejny krok marki w kierunku zamknięcia obiegu tego surowca i dowód na to, że segregacja odpadów i ich recykling realnie przekłada się na zminimalizowanie zużycia pierwotnego plastiku.

Troska o naturę

Troska o naturę jest nieodłącznym elementem strategii Żywiec Zdrój. Marka od lat podejmuje działania, by zminimalizować swój wpływ na środowisko, w tym konsekwentnie edukuje Polaków w zakresie właściwej segregacji odpadów i ich recyklingu. Jako pierwsza firma w Polsce zadeklarowała również, że jeszcze w tym roku 100% wprowadzonego przez nią na rynek plastiku zostanie z niego zebrane i przekazane do recyklingu. W ubiegłym roku z kolei marka wprowadziła do swojej oferty pierwszy produkt w butelce wykonanej w 100% z plastiku z recyklingu – wodę niegazowaną o pojemności 5 l. Teraz, w opakowaniu 100% rPET dostępny jest również Essence – pierwszy produkt Bio w ofercie Żywiec Zdrój.

Essence to odpowiedź marki na zyskujący na popularności trend zdrowego stylu życia, który doskonale wpisuje się w misję firmy zachęcania ludzi do tego, by pili zdrowiej. W tym celu marka prowadzi liczne kampanie i programy edukacyjne oraz regularnie rozbudowuje swoją ofertę o produkty z krótkim i prostym składem, których przykładem jest właśnie Essence.

Essence to połączenie naturalnej wody mineralnej, wyłącznie naturalnych aromatów owoców i ziół oraz soku z cytryny z certyfikowanych upraw bio. Produkt nie zawiera cukru, sztucznych aromatów czy innych dodatków. Dostępny jest w trzech wyjątkowych wariantach smakowych: mandarynka z trawą cytrynową, ogórek z limonką oraz cytryna z bazylią.

Produkty z tej linii zostały stworzone z myślą o osobach, które dbają o zdrową, zbilansowaną dietę, wybierają napoje z krótkim i prostym składem, bazującym jedynie na naturalnych substancjach. Sprawdzi się również

w przypadku tych, którzy nie przepadają za naturalnym smakiem wody, ale chcieliby nawadniać się w zdrowy sposób. To także doskonała propozycja na lato – dodatek naturalnych aromatów owoców zapewnia orzeźwienie, a niewielka, poręczna butelka doskonale sprawdzi się poza domem.

fot. Materiały prasowe

Od maja Essence dostępny jest w opakowaniu o pojemności 370 ml, które wykonane zostało w 100% z plastiku z recyklingu oraz niezmiennie w całości nadaje się do recyklingu. Po entuzjastycznym przyjęciu produktu w 2019r., Żywiec Zdrój zdecydował się rozszerzyć jego dystrybucję na wszystkie sieci handlowe w całym kraju.