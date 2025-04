Empik w ramach swojej flagowej usługi Empik Premium udostępnia bezpłatnie wszystkim szeroki pakiet korzyści na 2 miesiące. To darmowy dostęp do ponad 11 tysięcy audiobooków i e-booków oraz do oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go, bezpieczna dostawa zamówień kurierem i do paczkomatów za 0 zł oraz specjalne oferty gier planszowych, książek, filmów, sprzętu sportowego oraz innych produktów na Empik.com. Dodatkowo Empik organizuje e-spotkania autorskie i zaprasza dzieci na warsztaty naukowe online.

W obliczu aktualnej sytuacji wielu z nas stoi przed koniecznością przeorganizowania życia swojego i najbliższych w domu. Wyzwaniem może być pogodzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi - czasem wolnym czy opieką nad dziećmi, gdy realizujemy wszystko w jednym miejscu. To dobry moment na spędzenie czasu razem, przetestowanie nowej rodzinnej planszówki i rozwój zainteresowań. Wiele aktywności z łatwością zrealizujemy w domu, a Empik pomaga w znalezieniu inspiracji i gotowych rozwiązań.

Od teraz przez dwa miesiące wszyscy mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu szerokiego pakietu korzyści w ramach usługi Empik Premium. Aby aktywować swój darmowy kod, wystarczy wejść na stronę: https://www.empik.com/czas-w-domu.

Daje on między innymi 60 dni na odkrywanie tysięcy audiobooków i e-booków oraz dostęp do szerokiej oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go. Pakiet umożliwia także bezpieczną dostawę zamówień za 0 zł złożonych na stronie Empik.com, gdzie można znaleźć setki tysięcy produktów z różnych kategorii gwarantujących wartościowe spędzanie czasu, korzystanie z kultury oraz nieprzerwaną możliwość poszerzania horyzontów, takich jak książki, muzyka, filmy, gry, zabawki, sprzęt sportowy czy artykuły kreatywne.

Zamówienia realizowane są z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa – z preferowaną płatnością online oraz w różnych opcjach dostawy – w tym kurierem i bezkontaktowo do paczkomatów.

E-spotkania autorskie

Nie odbywają się wydarzenia kulturalne, koncerty, zamknięte są kina, teatry, ale to nie oznacza, że kontakt z kulturą jest niemożliwy. Empik, który na co dzień organizuje spotkania autorskie w salonach w całej Polsce, przygotował wybrane z nich w alternatywnej wersji online. Przez trzy dni, między 24 a 26 marca o godz. 18:00 na profilu Empiku na Facebooku będzie można śledzić na żywo spotkania z Katarzyną Puzyńską, Janiną Bąk i Anną Ficner-Ogonowską. Autorki opowiedzą o swoich najnowszych publikacjach książkowych i odpowiedzą na pytania zadawane w komentarzach. A to dopiero początek serii tego typu wydarzeń.

Domowe warsztaty dla dzieci

Prowadzony przez Empik program edukacyjny Przecinek i Kropka oraz Rzecznicy Nauki zapraszają wszystkie dzieci i rodziców na jedyny w swoim rodzaju cykl warsztatów online pod hasłem „W domu jest fajnie, i kropka!”.

Na warsztatach Rzecznicy Nauki podsuną dzieciom i rodzicom inspiracje do zabawy oraz ciekawych i ważnych rozmów. Młodzi naukowcy ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki pokażą, jak przeprowadzić kapitalne eksperymenty naukowe z wykorzystaniem rzeczy, które mamy w domu! Szczegóły na FB: Przecinek i Kropka oraz www.przecinekikropka.pl

Priorytetem bezpieczeństwo

Sklep Empik.com działa bez zmian – istnieje możliwość zamówienia produktów poprzez stronę internetową i aplikację mobilną. Paczki są wysyłane wieloma kanałami m.in. kurierem do domu oraz do paczkomatu przy zastosowaniu szeregu procedur sanitarnych i środków bezpieczeństwa. Do odwołania nie ma możliwości zamawiania produktów z odbiorem w salonach Empik.

Materiały prasowe Empik