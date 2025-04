Ekoprezenty pod choinkę – co podarować ekologicznej osobie?

Eko nie tylko od święta? To zasada, która powinna przyświecać nam na co dzień, ze względu na ogromne zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Jednak to właśnie okres Bożego Narodzenia i jego magia oraz możliwość wyboru upominków pod choinkę jest świetną okazją, aby trafionym prezentem zachęcić bliską osobę do proekologicznych kroków. Albo – ułatwić taką postawę tym, którzy już jej hołdują. Każdy mały gest i zmiana nawyków są niezwykle ważne. Dlatego warto być eko, wybierając świąteczny prezent. Sprawdź, które ucieszą nie tylko twoich najbliższych, ale też naszą planetę!