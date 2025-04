Julia, Zosia i Małgosia są pełne sprzeczności, dystansu i poczucia humoru. Nie potrafią żyć bez wspólnych spotkań, na których rozwiązują wszystkie problemy i snują plany na przyszłość. Oraz świetnie się razem bawią. Nic co babskie nie jest im obce! Zobacz serial Dziewczyny 3.0!

Reklama

Wszystkie odcinki i ciekawostki na temat serialu Dziewczyny 3.0 znajdziesz tylko u nas

Poznaj Dziewczyny 3.0

Julia (Iza Kała - pierwsza z prawej na zdjęciu niżej) to feministka, która stąpa twardo po ziemi. Prawniczka, rozwódka i matka dwójki dzieci. Zakupoholiczka kochająca modę, która w szafie ma o jedną parę szpilek za dużo. Kosmetyków, dodatków i innych bibelotów też. Żyje w ciągłym biegu. Z tego wszystkiego zaczęła łapać zadyszkę, więc chce rzucić palenie. W życiowych kwestiach podejmuje szybko decyzje, gorzej z błahostkami. Uwielbia spędzać czas z dziewczynami – tylko wtedy może wyskoczyć na chwilę ze szpilek i znaleźć czas dla siebie.

Dziewczyny 3.0 w akcji!

Zosia (Barbara Wypych - w środku) jest szaloną, imprezującą, młodą singielką. Redaktorką portalu dla kobiet. To też znawczyni kosmetycznych trendów i najnowszych planów treningowych. Z łatwością przechodzi od uśmiechu do łez. Na świat patrzy z ogromnym dystansem, na siebie zresztą też. Szuka księcia na białym koniu. Jest głośna, wybuchowa i uwielbia się śmiać.

Małgosia (Zuzanna Pawlak - z lewej) to idealistka. Zakochana po uszy w swoim wybranku, marzy o szczęśliwej rodzinie. Ekologiczna psychofanka, zakochana w jarmużu. Specjalistka od wynalazków natury, do których przekonuje swoje przyjaciółki. Jest zwycięzcą i kocha coaching. Dodatkowo uduchowiona dusza kieruje ją prosto na zajęcia jogi. Pragnie poszukać swojego zen w Indiach. Jak to idealistka, jest łatwowierna, a chwilami bywa bardzo naiwna. Kociara, która od czasu do czasu zawierza swój los wróżce.

Kobieca solidarność

Jak to mówią, przeciwieństwa się przyciągają. Tak jest i w tym przypadku. Trzy zupełnie różne babki są dla siebie największym wsparciem w trudnych chwilach. Potrafią godzinami rozmawiać o związkach, modzie, urodzie i seksie. Nie boją się zwierzeń i słów krytyki. Są prawdziwymi przyjaciółkami, które razem płaczą, śmieją się, podejmują wyzwania i walczą z kompleksami. Dzięki nim poczujesz prawdziwą moc girl power!

Reklama

Serial Dziewczyny 3.0 rozśmieszy do łez, ale też da do myślenia.