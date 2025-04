Zabawny, nieocenzurowany i prawdziwy. Dziewczyny 3.0 to po prostu serial o kobietach, takich jak my. Uwaga, wciąga!

Przyjaciółki bez hamulców

Seks, związki, rodzinne problemy i te z motywacją też. W tym serialu znajdziecie wszystkie tematy, o których kobiety rozmawiają wyłącznie w wąskim gronie. Jeżeli szukacie przyjaciółek z wielkiego miasta w designerskich butach, z kieliszkiem szampana na luksusowej skórzanej sofie, to nie tutaj. Dziewczyny 3.0 to wyciągnięty dres, włosy w nieładzie, kawa i wygodna rozkładana kanapa, czyli wszystko to, co kochamy najbardziej. Oglądając ten serial, masz wrażenie, że siedzisz obok nich. I te problemy - też jakieś takie podobne.



Fantastycznie różne

Serialowe przyjaciółki to Julia, Zosia i Małgosia. Pierwsza z nich to feministka - prawniczka, matka dzieciom i zakupoholiczka, która z dziewczynami spędza swoje jedyne chwile relaksu. Potrafi rzucić zwalającym z nóg porównaniem, a jej postać wciąga od pierwszego odcinka. Z wad potrafi zrobić zalety.

„Z młodością jeszcze mam wiele wspólnego i kurczowo trzymam się tego przekonania. Tak będzie do 30-ki”. Dlatego szalona Zośka, imprezująca, młoda singielka przypadła mi do gustu najbardziej. Jest redaktorką portalu dla kobiet, zna się na wszystkim (jak to w młodzieńczym życiu bywa) i to ona, doprowadza do łez, tych pozytywnych, najczęściej. Żywiołowa petarda. Niestabilna fanka kosmetycznych trendów.

Jeszcze jest Gośka. U niej ciągle miłość, jarmuż i zdrowie. Do tego wróżki, joga i coaching. Szuka ideałów. Jej serialowe rady można zapisać na kartce i włożyć do szuflady złotych myśli. Naprawdę dobra zawodniczka!



W symbiozie

Jestem fanką seriali, a zgodnie z moją smarfonową aplikacją, poświęciłam na nie 4 miesiące swoje życia. Te o dziewczynach znam na wylot, po prostu je lubię. Dziewczyny 3.0 są świeże, pełne dobrego humoru i pieprzyku, którego w polskich serialach często brakuje. To nie tylko krótkie rozmowy o życiu, to też skarbnica wiedzy i rady, które można wykorzystać na co dzień. Julia, Zosia i Małgosia pokazują, że szczeście kobiety występuje w symbiozie z przyjaźnią. Po prostu czuć girl power!