Nowa odsłona programu to nie tylko ciekawsze pomysły na lekcje, ale przede wszystkim odmieniona, dostosowana do nauczania zdalnego formuła oraz konkurs, którego ambasadorką jest Majka Jeżowska. Zapisy rozpoczęły się 7 września.

Odmieniona formuła

Nowy rok szkolny, to zawsze nowe wyzwania, ale tegoroczny pierwszy dzwonek okazał się wydarzeniem bezprecedensowym. Wyczekiwany przez dzieci, które mogły wreszcie spotkać się ze swoimi koleżankami i kolegami, ale był również powodem obaw rodziców, ponieważ nauka musiała zostać dostosowana do nowych realiów. Nie inaczej jest z 5. odsłoną programu „Od uprawy do potrawy”.

Nowa edycja wystartuje bowiem w odmienionej formule, która pozwala na przeprowadzenie zajęć w formie zdalnej lub stacjonarnej – w zależności od potrzeb i możliwości opiekuna. Scenariusze zawierają pomysły na naukę w nowoczesny i ciekawy dla najmłodszych uczniów sposób. Materiały wideo, gry interaktywne czy ekscytujące doświadczenia, które można wykonać w domu pod czujnym okiem rodziców, to świetny sposób na połączenie zabawy i nauki oraz utrwalenie przyswojonych podczas lekcji wiadomości.

„Zdajemy sobie sprawę z tego w jak trudnej i niekomfortowej sytuacji w ostatnich miesiącach znaleźli się wszyscy uczniowie. Zależy nam jednak na tym, by mimo okoliczności, kontynuować edukację, by dzieci nie zapomniały o problemie marnowania żywności. To, czego nauczą się najmłodsi, będzie determinowało nie tylko ich zdrowie i samopoczucie w przyszłości, ale również kondycję naszej planety. Lekcje będą więc mogły odbywać się zarówno stacjonarnie, w klasach, jak również w formie online, dzięki czemu z nowej formuły programu będzie mogło skorzystać jeszcze więcej uczniów. Gorąco zachęcamy wszystkich nauczycieli i dzieci do rejestracji i udziału w fantastycznej przygodzie! W tym roku stajemy przed zupełnie nowymi wyzwaniami, ale już od 7 września ruszamy z nową porcją wiedzy, inspiracji i wspólnej zabawy!” - mówi Daria Kulińska, Dyrektorka Komunikacji Tesco Polska.

Konkurs dla Klubów

Tegoroczny konkurs również będzie wyjątkowy. Tesco Polska do udziału w promocji idei programu zaangażowało Majkę Jeżowską, ulubioną piosenkarkę dzieci, ciepło wspominaną przez rodziców, ale ostatnio również aktywną w mniej oczywistym kontekście – wśród młodzieży zgromadzonej na jednym z największych rockowych festiwali w Polsce. Majka Jeżowska, ze swoją pozytywną energią, zasiądzie w jury konkursu. Ale to nie koniec niespodzianek. Artystka wykona utwór złożony ze zwycięskich prac! Czekamy więc na nowy hit internetu, którego współtwórcami będą właśnie dzieci!

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu zwrotki i refrenu piosenki dotyczącej idei niemarnowania żywności. Trzy najlepsze i najbardziej kreatywne rymowanki wygrają bony pieniężne i upominki.

Jestem podekscytowana projektem! Uwielbiam pracować z dziećmi i cieszę się, kiedy mogą wykorzystać swoją kreatywność, a przy okazji nauczyć się czegoś wartościowego. Jestem niesamowicie ciekawa konkursowych prac i nie mogę się doczekać finału - mówi Majka Jeżowska.

Uczniowie razem mogą więcej – poznaj Kluby Niemarnowania Żywności

Każdy z uczestniczących w programie nauczycieli może założyć Klub, czyli grupę od 3 do 30 uczniów, którzy swoimi działaniami będą w szkole promować ideę niemarnowania żywności i tłumaczyć, z czym związany jest problem wyrzucania jedzenia. Jednym z zadań jest również wskazanie ciekawych pomysłów na ograniczenie tego zjawiska. Przykładowe projekty działań dla Klubów można znaleźć po zalogowaniu na stronie internetowej.

Program „Od uprawy do potrawy” gwarantuje również zarejestrowanym nauczycielom darmowe materiały edukacyjne, na bazie których będą mogli poprowadzić swoje zajęcia – w zależności od potrzeb zdalnie lub stacjonarnie w szkole. Seria kreatywnych 27 scenariuszy lekcji pozwala w ciekawy sposób poznać tematykę związaną z żywnością, jak również ułatwia uczniom praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności. Tylko w 4. edycji wzięło udział 7000 dzieci, poznając tajniki zdrowego odżywiania i niemarnowania.