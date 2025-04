"Nie wytrzymam na tym wysypisku, nasza Ziemia zmienia się w wysypisko śmieci" - mówi Cezary Pauzra. Czy wiesz, że w ciągu ostatnich 50 lat straciliśmy ponad połowę dzikiej natury? Zniknęło prawie 20% amazońskich lasów deszczowych, populacja kręgowców spadła o 60%, a liczba gatunków słodkowodnych aż o 83%. Za to liczba ludności wzrosła prawie trzykrotnie.

My - ludzie jesteśmy bezlitośni wobec środowiska, które nas otacza. Kosztem planety zwiększyliśmy nasze PKB, zużycie energii i wody. Dodatkowo wzrosła produkcja papieru, rozwinęliśmy transport, telekomunikację i turystykę.

Efekt? Rabunkowa gospodarka doprowadziła do zmian klimatycznych, przyniosła jeszcze więcej zanieczyszczeń, stopniowe ginięcie wielu gatunków, a także zmiany w ekosystemie. Czy da się tego uniknąć i dlaczego ochrona środowiska jest tak ważna?

Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które dysponuje jasnymi danymi obrazującymi wartości przyrody oraz ogromny wpływ, jaki na nią wywieramy. Możemy być również ostatnim pokoleniem, które będzie w stanie podjąć działania, aby ten trend odwrócić. Okres od teraz do 2020 r. będzie w naszej historii decydujący. - Living Planet Report 2018, WWF

Dlaczego musimy dbać o środowisko?



Pewnie dbasz o dobre relacje z partnerem, rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi z pracy. A jak jest z twoim stosunkiem do natury? Ile wody zużywasz dziennie? Jak często dla własnej wygody wybierasz podróż autem lub taksówką, zamiast postawić na komunikację miejską? Czy dbasz o zieleń? My potrzebujemy natury, żeby żyć, a ona potrzebuje nas, żeby nie zginąć. Dlaczego powinniśmy zadbać o ekosferę?

1. Jesteśmy jednością



Człowiek i natura są ze sobą ściśle powiązani. Stanowimy jedno i żyjemy w symbiozie, chociaż to, jak człowiek potraktował otaczające środowisko, należałoby chyba nazwać pasożytnictwem. Musisz wiedzieć, że degradacja środowiska to też degradacja człowieka.

2. Grozi nam brak powietrza



Wyobrażasz sobie życie bez powietrza? To pytanie retoryczne, bo przecież to oczywiste, że bez tlenu życia nie ma. Stała wycinka lasów, prowadzi do nieodwracalnych zmian w strukturze zalesienia globu, a co za tym idzie i zmniejszenie ilości produkowanego powietrza. Grozi nam katastrofa w postaci chorób układu oddechowego czy smogu.

3. Brak wody pitnej

Jeśli nic się nie zmieni, to w niedalekiej przyszłości możemy nie mieć, co pić. Wszystko to "zasługa" człowieka. Oceany, morza i rzeki, które jeszcze do niedawna były podstawą przeżycia dla wielu organizmów (w tym człowieka), dziś są siedliskiem śmieci.

4. Coraz mnie zieleni

Wyobrażasz sobie życie bez zieleni? Brak lasów, łąk, parków? Tylko wielkie aglomeracje, ogromne wieżowce firmowe i ludzkie osiedla? Wszędzie beton i szarości. Brzmi jak scena z filmu o zagładzie ludzkości, ale to nie kadr, lecz przyszłość, która czai się tuż za rogiem. Wszystko zależy od nas, czy zgodzimy się na szeroką urbanizację, kosztem środowiska.

Nauka pokazuje nam smutną rzeczywistość, w jakiej z powodu działalności człowieka znalazły się nasze lasy, oceany oraz rzeki. Centymetr po centymetrze zanikają naturalnie dzikie tereny, gatunek po gatunku spada liczebność dzikich zwierząt. Tak Ziemia reaguje na ogromny wpływ oraz presję, jaką wywieramy na planetę, podważając istnienie tej ‘żywej tkanki’, która podtrzymuje funkcjonowanie nas wszystkich oraz przyrody - mówi Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF International.

Jak dbać o środowisko, czyli akcja #wzwiazkuznatura

Marka Oriflame ma świadomość tego, co człowiek zrobił i co nadal robi dla środowiska. To dlatego powstała akcja #wzwiazkuznatura, której głównym celem jest edukowanie i uświadamianie, jak wiele zależy od nas. Oriflame stawia trudne pytania o to, jaki świat zostawimy naszym dzieciom i wnukom? Ile natury uda się ocalić przed człowiekiem?

W związku z tym marka oferuje coraz więcej produktów biodegradowalnych i uczy swoje klientki, jak zadbać o naturę. Oto 10 kroków, które Oriflame proponuje, by być bardziej #wzwiazkuznatura:

Segreguj śmieci Szanuj naturę Oszczędzaj wodę Jedz więcej roślin Kupuj towary wielokrotnego użytku Oszczędzaj energię Zrezygnuj z plastikowych toreb Kupuj odpowiedzialnie Wybieraj transport przyjazny środowisku Dziel się wiedzą z innymi

Co Oriflame robi dla natury?

Oriflame pomaga kobietom wydobyć piękno i pewność siebie już od 50 lat. Marka stawia na energię odnawialną i lokalną produkcję, by tym samym ograniczyć dystans dla transportu produktów.

Dodatkowo Oriflame całkowicie zrezygnował z mikroplastiku w swoich produktach. Peelingi tej marki oparte są o zmielone pestki migdałów, pestki owoców i krzemionkę.

Opakowania kosmetyków udoskonalone są za to tak, aby jak najwięcej razy dało się je przetwarzać i ponownie wykorzystywać.

Ale to nie wszystko - Katalogi Oriflame są w 97%, a opakowania aż w 99% wykonane z surowców, pochodzących ze zrównoważonych źródeł.

Marka w roku 2017 opracowała też strategię Beauty Concept, by tym samym promować zrównoważony rozwój i uwrażliwiać Konsultantki na działania na rzecz natury i angażować je w działania pro-ekologiczne.

Do akcji przyłączyli się też celebryci: Basia Kurdej-Szatan, Mikołaj Roznerski, Olga Kalicka, Cezary i Edyta Pazurowie, Anna Nowak, Michał i Paulina Będzimirowscy. Gwiazdy zachęcają do poprawy naszego związku z naturą, bo wiedzą, że to że to najważniejsza relacja.

Mamy kryzys w związku, w związku z naturą, a to najważniejszy związek w naszym życiu. Jeśli milion osób przykręci krany, to rocznie możemy uratować tyle wody, ile jest w Jeziorze Śniardwy. - mówi Cezary Pazura

A ty, co robisz dla natury?

