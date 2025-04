Reklama

Zimowe długie wieczory warto celebrować. W tym sezonie postaw na coś specjalnego. Polecamy ci 5 przepisów na proste desery, które uprzyjemnią ci popołudnia.

Brownie z lodami

Ten deser, to idealny wybór dla miłośników czekoladowego szaleństwa. Doskonale sprawdzi się w czasie zimowego wieczoru z ciepłą herbatą lub kawą z piankami. Jak robić domowe brownie?

SKŁADNIKI:

2 tabliczki gorzkiej czekolady

kostka masła lub margaryny

6 jajek

300 g cukru

100 g mąki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Czekoladę pokrusz, masło posiekaj i przełóż do do miski, umieszczonej nad garnkiem z gotującą wodą.

Poczekaj, aż czekolada i masło się rozpuszczą i ostygną.

Ubij w mikserze jajka z mąką i cukrem.

Wystudzoną masę czekoladową wymieszaj w mikserze z masą jajeczną.

Blachę wyłóż pergaminem, wylej masę i wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni.

Piecz przez 20 minut.

Browni można podawać na gorąco z lodami.

Jabłka z cynamonem i kaszą gryczaną

Jaglanka z cynamonem i jabłkiem to sprawdzony przepis, który przypadnie do gustu każdemu, kto kocha zimowe smaki, a przy okazji chce być fit. Jak ją zrobić?

SKŁADNIKI:

1/2 szklanki kaszy jaglanej

500 ml mleka (można użyć mleka kokosowego)

1 opakowanie cukru waniliowego

1 kg jabłek

3 łyżeczki cukru

2 łyżeczki cynamonu

2 łyżki masła

opcjonalnie maliny

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Kaszę jaglaną gotuj przez 15 minut

Pod koniec gotowania dodaj cukier waniliowy

Jabłka zetrzyj na tarce

Na patelni rozpuść masło i podsmaż na nim jajka z dodatkiem cynamonu

1/2 kaszy przełóż do naczynia żaroodpornego, nałóż na nią jabłka a następnie kolejną warstwę kaszy

Całość piecz przez 30 minut w 180 stopniach.

Jaglankę możesz ozdobić malinami.

Czekolada z piankami

To must-have na zimowy wieczór. Czekoladę z piankami pokochasz zarówno ty, jak i twój partner. Jak ją zrobić w domowym zaciszu? Zobacz, jakie to proste!

SKŁADNIKI:

1/4 tabliczki czekolady

3/4 szklanki mleka

Szczypta soli

Pół łyżeczki cukru

Szczypta cynamonu

1/2 łyżeczki masła

szczypta chilli

pianki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Czekoladę rozpuść w niewielkim rondelku

Dodaj masło, cynamon, mleko, sól, cukier oraz chilli

Zagotuj składniki

Składniki przelej do kubka i udekoruj piankami

Cream brulee

Zmęczona po pracy lub zziębnięta po spacerze? Ten szybki deser na mroźny dzień będzie idealnym dodatkiem do ulubionej lektury lub filmu.

SKŁADNIKI:

5 żółtek

2 łyżki cukru

szklanka kremówki

miąższ z połowy laski wanilii

4 łyżki brązowego cukru

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Śmietanę zagotuj razem z miąższem wanilii.

Żółtka utrzyj z cukrem, stopniowo dodając gorącą śmietankę.

Masę przelej do 4 niewielkich miseczek.

Piecz w kąpieli wodnej przez około 45-50 minut w 190°C.

Deser ostudź i odstaw do lodówki

Przed podaniem posyp brązowym cukrem, który następnie opal za pomocą palnika kuchennego.

Wafelek Princessa

Nie przepadasz za godzinami spędzonymi w kuchni, za to kochasz słodkie przyjemności? Nie musisz przecież piec i gotować, by pozwolić sobie na chwilę relaksu! #MożnaInaczej Co byś powiedziała na wieczór z komedią romantyczną w tle i wafelkiem Princessa słony karmel? My go pokochałyśmy! A ty, próbowałaś już?

