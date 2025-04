Czym dla ciebie jest rodzina? To ciepło, dom, bezpieczeństwo, wspólnie spędzany czas, zabawa? Nie zawsze tak jest. Czasem rodzina to niepewność, smutek, strach i głód. W Polsce mieszka ponad 38 milionów ludzi. Liczba najmłodszych to 20% populacji. Co 11 dziecko żyje poniżej minimum egzystencji, a więc nie ma podstawowych środków do prawidłowego rozwoju. Nie dojada, nie ma swojego miejsca do nauki, w domu nie ma podstawowych środków sanitarnych, często nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia ze strony najbliższych.

Właśnie takim rodzinom pomaga Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. To pozarządowa organizacja dobroczynna, otaczającą opieką dzieci opuszczone, osierocone i zagrożone odseparowaniem od rodziny. Jako polskie stowarzyszenie należy do światowego Stowarzyszenia SOS Kinderdorf International, które prowadzi 491 Wiosek Dziecięcych, 2013 placówek i programów, otaczając opieką ponad 1 272 400 dzieci, i młodzieży w 135 krajach.

Skala niedożywienia

Dziecko niedożywione to takie, które nie spożywa regularnych i właściwych posiłków. Myślisz, że problem z niedojadaniem nie dotyczy Europejczyków, a już na pewno nie Polaków? Jak się okazuje, co 11 dziecko w Polsce żyje poniżej minimum egzystencji. Największe trudności przeżywają rodziny wielodzietne – z co najmniej trójką dzieci w wieku 0-17 lat. Problem skrajnego ubóstwa dotyka również rodziny z jednym lub dwójką dzieci.

Problem niedożywienia jest niestety wciąż aktualny, a tym samym wciąż potrzebna jest pomoc i implementacja odpowiednich rozwiązań. We wszystkich naszych lokalizacjach, gdzie działają placówki wsparcia dziennego, bądź są prowadzone grupowe działania skierowane do dzieci, oferujemy podopiecznym ciepły zbilansowany posiłek. Ponadto, oprócz działania bezpośredniego jakim jest dożywianie, zarówno dzieci, jak i rodzice, uczestniczą w warsztatach dotyczących kwestii zdrowego żywienia i ich wpływu na rozwój człowieka - mówi Łukasz Łagód, Doradca ds. Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”.

Pomóż razem z nami! To proste!

Procter & Gamble wraz z siecią sklepów Kaufland uruchamiają program „Czyste pomaganie” już po raz drugi. Jak możemy pomóc? Wystarczy, że robiąc zakupy w sieci Kaufland, kupisz produkty Fairy, Ariel, Vizir, Lenor, Ambi Pur. Pomożesz tym samym zafundować posiłki dla rodzin w potrzebie.

Nasze marki Fairy, Ariel, Vizir, Lenor, Ambi Pur na co dzień dbają o komfort życia i czystość w polskich domach. Mamy nadzieję, że w nasz wspólny program „Czyste pomaganie” włączy się jak najwięcej konsumentów, abyśmy mogli wspólnie zapełnić kolejne 10 000 talerzyków dla dzieci w potrzebie. Mechanizm akcji jest bardzo prosty, bo pomóc można podczas codziennych zakupów, kupując co najmniej jeden z produktów tych marek – mówi Justyna Rymkiewicz, Manager ds. Komunikacji z P&G.



My wspieramy takie akcje! A ty?

Płatki, mleko, banan, a może kurczak? Dla ciebie to po prostu jedzenie. Codzienność. Nie każdą rodzinę jednak stać na taką codzienność. Jeśli chcesz pomóc, to przyłącz się do akcji.

Zobacz rysunki dzieci z Fundacji SOS Wioski Dziecięce i przekonaj się, ile dobra może przynieść "Czyste pomaganie"!

Pamiętaj, akcja trwa do 12 czerwca!

Dominika, 14 lat, Podopieczna świetlicy środowiskowej Fundacji SOS Wioski Dziecięce

Maja, 10 lat, Podopieczna świetlicy środowiskowej Fundacji SOS Wioski Dziecięce

Leo, 10 lat, Podopieczny świetlicy środowiskowej Fundacji SOS Wioski Dziecięce

Natalka, 5 lat, Podopieczna świetlicy środowiskowej Fundacji SOS Wioski Dziecięce

Filip, 10 lat, Podopieczny świetlicy środowiskowej Fundacji SOS Wioski Dziecięce

Magda, 9 lat, Podopieczna świetlicy środowiskowej Fundacji SOS Wioski Dziecięce

