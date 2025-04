Sylwia Bomba zyskała popularność dzięki uczestnictwu w programie "Googlebox. Przed telewizorem", a na co dzień realizuje swoje pasje, prowadząc własną agencję reklamową i studio fotograficzne. Opowiedziała nam, jak praca fotografa uczy uważności oraz o przyjemności, jaką daje jej wychowywanie córeczki Antosi.

Oczekuje się od Ciebie, jako od osoby rozpoznawalnej, nienagannego wyglądu. Jak do tego podchodzisz?

Lubię dbać o siebie i robię to odkąd pamiętam. Nie odczuwam dodatkowej presji z tytułu tego, że jestem rozpoznawalna. Myślę, że każda kobieta powinna dbać o siebie w stopniu, jaki daje jej satysfakcję i przyjemność bycia sobą.

Będąc mamą i jednocześnie pracując, ciężko pewnie o idealny porządek w domu. Jak o niego dbasz?

U nas to dość proste: mój partner jest pedantem! Uwielbia porządek i to on stoi na straży czystości w naszym domu. Uważam, że jak na posiadanie dwulatki, która jest żywym srebrem, mamy naprawdę superporządek.

Masz jakieś sposoby, by cieszyć się higieniczną czystością w prosty sposób?

Systematyczność. Nie doprowadzać do skrajnego bałaganu, z którego ciężko się odgruzować. Łatwiej sprzątnąć mały bałagan niż taki, przez który nie możemy przejść. Ja stosuję metodę małych kroków: wolę zrobić małe pranie kilka razy w tygodniu, niż zostawić sobie stos prania na sobotę, jak niektóre moje koleżanki.

Czy praca fotografa uczy dbałości o porządek?

Praca fotografa uczy dbałości o szczegóły i przewidywania. Czasem pominięcie jednego małego detalu potrafi zepsuć całą kompozycję, a przez to zdjęcie. Czasem jest to nawet kosmyk włosów na twarzy, a wystarczyłoby zadbać o to na planie.

Co najbardziej lubisz w swoim zawodzie?

Kreację. Jestem z natury kreatywna i mam potrzebę realizowania się w tej kwestii. Stworzenie kreatywnej fotografii to wyzwanie, które sprawia, że moja praca jest fascynująca. Poza tym lubię pracę w grupie, gdy czuję ten niesamowity klimat w studio, jak cała ekipa pracuje nad finalnym efektem. Ja zawsze jestem bardzo zaangażowana, więc gdy pracuję z zaangażowanymi ludźmi to mogę góry przenosić i realizować pomysły na najbardziej szalone zdjęcia.

