Matteo Brunetti to postać, której nie trzeba przedstawiać miłośnikom dobrej kuchni. Finalista 6. edycji Master Chefa, a obecnie prowadzący wraz z Davidem Gaboriaud program "Bitwa na smaki" opowiedział nam, czym dla niego jest czysta przyjemność w kuchni, jak uwolnić swoją dziecięcą kreatywność i czym różni się jego podejście od wymagań szefów kuchni z gwiazdkami Michelina.

Pasja do gotowania to możliwość uwolnienia kreatywności. Za co jeszcze kochasz godziny spędzone w kuchni?

Gotowaniem pasjonuję się od dziecka. I pielęgnuję tę umiejętność wciąż się ucząc i rozwijając. Ponieważ to moja pasja, nie liczę godzin spędzonych w kuchni. Ale oczywiście tym co stanowi kwintesencję każdego przygotowania, nawet najprostszej potrawy, jest efekt końcowy. Ogromną satysfakcją jest moment, w którym osobom, z którymi dzielę się przygotowanym posiłkiem smakuje to, co znajduje się na talerzu. To daje mi mnóstwo energii i motywację do tworzenia coraz to nowych dań.

Czysta przyjemność w kuchni to…?

Sądzę, że idealne wykonanie potrawy, którą przygotowałem. Tak, to zdecydowanie czysta przyjemność. Szczególnie kiedy coś robię po raz pierwszy. Bo wiadomo, że danie przyrządzane po raz pierwszy – aby dojść do zamierzonej perfekcji – potrafi zająć czasem kilka godzin lub nawet kilka dni.

Jak jednak gotować, by uniknąć zabrudzeń na ubraniach? Masz na to jakieś sprawdzone sposoby?

Powiem wprost. Jeśli gotuje się z pasją nie ma szans, aby nie ubrudzić kuchni, a tym bardziej samego siebie. Hahahahaha. Oczywiście, gdy nie chcę się pobrudzić, jak prawdziwa włoska nonna zakładam fartuch. Jednak kiedy nagrywam film z gotowania dla moich obserwatorów, nie jest to dla mnie komfortowe i po prostu niewygodne. A że w kuchni daję z siebie 100% często kończę ubrudzony, a samo wnętrze też wymaga porządnego sprzątania.

Zapach to ważna część gotowania. Co jednak zrobić, gdy nie chcemy go już czuć, a on nadal utrzymuje się na ubraniach czy tekstyliach w domu?

Dobre danie to intensywny zapach. To on powoduje, że nie możemy powstrzymać się, aby jak najszybciej spróbować potrawy. Jednak gdy zbyt długo gotujemy lub smażymy, istotnie zapachy mieszają się ze sobą i pozostają na naszych ubraniach czy w mieszkaniu. Ja, aby pozbyć się woni gotowania, wietrze mieszkanie oraz przed samym praniem także ubrania, jeszcze przed włożeniem ich do pralki. Świeże powietrze w połączeniu z dobrymi środkami do prania niwelują całkowicie niepożądane zapachy.

Jakie jest Twoje największe marzenie związane z gotowaniem?

Moim największym marzeniem jest prowadzenie własnego programu kulinarnego, w którym chciałbym pokazywać najpiękniejsze włoskie miejsca, dzieląc się z widzami pyszną kuchnią mojego kraju. Poza tym powoli dojrzewam do otwarcia własnej knajpy z prawdziwym, domowym włoskim jedzeniem. Bo jak już wspomniałem, kocham karmić ludzi.

Wideo powstało w ramach akcji #CzystaPrzyjemność promującej linię produktów do prania Persil.

Linia Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors to kapsułki i żel do prania, które bez trudu usuwają zabrudzenia i zapewniają tkaninom świeżość i piękny zapach. Produkty do prania Persil dają gwarancję higienicznie czystego prania, dzięki swojej unikalnej formule i Technologii Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów. Zadbają też o tkaniny, gdyż są skuteczne już w niskich temperaturach.

Artykuł powstał z udziałem marki Persil