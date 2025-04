Jest kosmetologiem medycznym ze specjalizacją fizjoterapii i masażu, a na co dzień zajmuje się swoimi pacjentkami oraz prowadzeniem ProjektuMama, w którym odpowiada na najczęstsze pytania przyszłych i młodych mam. Magda Suchan łączy pracę z obowiązkami domowymi, spełniając się przy tym w 100 procentach. Opowiedziała nam, co najbardziej lubi w swoim zawodzie i jak wygląda jej macierzyństwo.

Czysta przyjemność w pracy kosmetologa to…?

Czysta przyjemność to codzienne niesienie pomocy ludziom w kwestii ich problemów skórnych i przede wszystkim radość ze wspólnych efektów. Nie ma dla mnie większej przyjemności niż fakt, że to, co robię, zalecam, przynosi komuś czyste zadowolenie, ale i przede wszystkim ulgę - poprawia komfort życia.

Bycie kosmetologiem wymaga również nieskazitelnego wizerunku: biały fartuch, schludny wygląd. Czy jednak można się w tej pracy pobrudzić?

Jeśli ktoś bardzo chce - to pewnie, że można, zawsze można :) Oczywiście, że można się pobrudzić przez nieuwagę produktami kosmetycznymi, w trakcie wykonywania zabiegu. W moim zawodzie czystość i higiena to podstawa.

Jak radzisz sobie z uporczywymi zabrudzeniami?

Wybieram tylko dobrej jakości produkty do prania, korzystam także z tzw. starych sprawdzonych sposobów do usuwania plam.

Jak łączysz obowiązki bycia mamą i pracę zawodową?

Pół żartem pół serio ,ale mamy poprzez iCloud zgrany kalendarz w telefonach z mężem - czasem śmieje się, że jestem człowiek od organizacji czasu i mistrzyni pakowania walizek. Nasz grafik z uwagi na specyfikę mojej pracy w klinikach oraz działalność firmy Męża jest zaplanowany nawet na kilka miesięcy do przodu. Od sierpnia podjęłam także pracę z moją manager, która dużo mi pomaga. To moja prawa ręka i duże odciążenie.

Ze strony rodziców, chociaż mieszkają daleko od Warszawy, również mogę liczyć na pomoc, tak samo, jak na teściów, których mam szczęście mieć obecnych na miejscu.

Czy umiejętności wykorzystywane przez Ciebie w pracy pomagając w wychowaniu dziecka?

Wychowywanie dziecka pojmuję jako sztukę łączenia cierpliwości, ogromu pracy, miłość do dziecka i budzenia w dziecku miłości do różnych pasji. Mówi się, że prace zostawiamy w pracy, a w domu zajmujemy się rodziną - u nas tak to niestety działa. Sądzę, też że generalnie w tym specyficznym okresie , to zdanie straciło straciło na ..aktualności :).

Dobra organizacja i konsekwencja to umiejętności, z których korzystam przede wszystkim - chociaż każdy rodzic wie, że życie z dzieckiem rządzi się swoimi prawami i choćbyśmy chcieli je pięknie poukładać, zaplanować- bywa, że scenariusz staje się kompletnie nieoczekiwany :)

