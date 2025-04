Choć uznaje się, że średnia odległość księżyca do środka Ziemi wynosi 384403 km, to nie jest to wartość stała. Księżyc oddala się bowiem od Ziemi o 4 cm rocznie.

Za 600 mln. lat oddali się już tak bardzo, że nie będzie w stanie w pełni zakryć tarczy słonecznej w czasie zaćmienia. Pełne zaćmienia odejdą do historii.

Z kolei setki milionów lat temu na Ziemi dochodziło do całkowicie pełnego zaćmienia słońca. Dziś w przypadku nawet tzw. pełnych zaćmień słońca księżyc nie przysłania już korony słonecznej