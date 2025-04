Czy wiesz, że w XVII-wiecznej Europie ziemniaki uważano za trujące?

Zanim Europa przekonała się do wartości odżywczych ziemniaka, dziesiątki tysięcy ludzi musiało umrzeć z głodu. Od początku XVII w. niemal do końca XVIII w. kartofle uważane były w Europie za trujące, wywołujące różne choroby w tym "zołzy" jak zwano niegdyś zapalenie węzłów chłonnych. Najdłużej w opozycji do ziemniaka wytrwała oświecona, postępowa Francja, w której wierzono, że spożywanie ziemniaków wywołuje trąd!