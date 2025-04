Czy wiesz, że najdłużej żyjącym królem Polski był Stanisław Leszczyński?

W życiu króla Stanisława Leszczyńskiego szczęście mieszkało się z pechem, zarówno w życiu politycznym jak i prywatnym. Podwójnie wybrany na króla Polski, został zmuszony do abdykacji i wygnania. Żył 88 lat, co czyniło go najdłużej żyjącym człowiekiem z tytułem królewskim i z pewnością mógłby żyć dłużej, gdyby nie kolejny pech...