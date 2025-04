W 1952 r. archeolodzy odkryli w katedrze poznańskiej dwa stare grobowce - oba puste. Na podstawie badań oraz znanych wcześniej materiałów źródłowych - w tym relacji Jana Długosza - historycy ustalili wówczas, że jeden z grobowców może stanowić miejsce pochówku Mieszka I.

Reklama

Po blisko 60 latach pojawił się nowy dowód w tej sprawie, który rzucił nowe światło na kwestię miejsca pochówku pierwszego chrześcijańskiego władcy Polski. Archeolodzy zbadali fragment wykonanej z kamienia płytki, należącej do przenośnego ołtarzyka, na którym zgodnie z dawnym zarządzeniem papieskim odprawiono msze, a nie do grobowca. W związku z powyższym, niemożliwe jest, by w grobowcu spoczęła osoba świecka.

Reklama

Prawdopodobnie dotychczasowy grób Mieszka I była miejscem pochówku zmarłego pod koniec X w. biskupa Jordana. Według profesora Przemysława Urbańczyka z Polskiej Akademii Nauk, Mieszko I mógł zostać pochowany w kaplicy Najświętszej Marii Panny, na poznańskim Ostrowie Tumskim. Tam podczas przeprowadzonych niedawno prac znaleziono bowiem niszę, w której kiedyś znajdować mógł się grób.