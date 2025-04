Powieść Morgana Robertsona "Futility", znana także jako "The Wreck of the Titan" opowiada o potężnym okręcie pasażerskim zbudowanym w Anglii, nazwanym "Titan". Statek uważany jest za niezatapialny i nie ma na nim wystarczającej ilości łodzi ratunkowych.

Titan zarówno jak Titanic wypłynął w swój dziewiczy rejs z Southampton i przewoził 3000 osób. W czasie jego trzeciej podróży w kwietniu, uderza w górę lodową i tonie na północnym Atlantyku. Podobieństwo do katastrofy Titanica jest uderzające. W 1912 Robertson opublikował drugą wersję swojej książki, zmieniając nieco jej treść, aby jeszcze bardziej upodobnić opisaną tam tragedię do tego, co wydarzyło się naprawdę.

Jakby tego było mało, w kwietniu 1935 roku węglowiec "Titanian" omal nie zatonął w zderzeniu z górą lodową w pobliżu miejsca, gdzie wcześniej doszło do katastrofy "Titanica".