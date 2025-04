Fale-giganty, zwykle zwane falami fenomenalnymi, jeszcze niedawno uważano za legendę morską. Dopiero w 1995 roku fala fenomenalna o wysokości ok. 20 m uszkodziła platformę wiertniczą Draupner na Morzu Północnym (średnia wysokość fali w tym czasie wynosiła 6-7 m).

Reklama

Fala fenomenalna zwykle pojawia się na względnie spokojnym morzu. Dokładne przyczyny powstania tych fal nie są znane. Istniejące teorie mówią o nieliniowym kumulowaniu energii z kilku fal i wiatru. Potężna fala wyrasta w ciągu kilku sekund "z niczego". Badania z użyciem satelitów okazją, że codziennie powstają przynajmniej dwie fale giganty. Ich żywot z reguły jest krótki.

Największą jak dotąd falę fenomenalną zaobserwowano na Rockall w zachodnich wybrzeży Szkocji. Miała 29,1 m wysokości (jak 12 piętrowy budynek). Statki z reguły są przygotowane do spotkań z falami do 15 metrów. Fala fenomenalna zatapia statek w ciągu kilku sekund. Może to być wyjaśnienie wielu tajemniczych katastrof morskich.

Reklama

Motyw fali fenomenalnej został wykorzystane w filmie "Gniew Oceanu" z Georgem Clooneyem.