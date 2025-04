Czy wiesz, że 10 dni października 1582 roku zostało wymazanych z historii Polski?

W wyniku reformy kalendarza wprowadzonej przez papieża Grzegorza XIII z kalendarza zniknęły dni od 5 do 14 października. Wszystko po to, by nadrobić 10 dni, które narosły po wprowadzeniu kalendarza juliańskiego, w stosunku do roku astronomicznego.