Ofiarą sadystycznego mordercy z niewyjaśnionych przyczyn padło pięć prostytutek: Mary Ann Nichols, Anni Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddows, Marry Jane Kelly. To co pozwoliło stwierdzić, że każda z nich to podobnych schemat mordowania. Wszystkie ofiary miały głębokie rany szyi i zmasakrowane twarze, a także wycięto im niektóre narządy wewnętrzne. Lekarze dokonujący oględzin ofiar ustalili, że jest on leworęczny i doskonale zna anatomię. Najwyraźniej miał doświadczenie w precyzyjnym usuwaniu ludzkich organów. Z czasem okazało się, że każdego zabójstwa dokował pomiędzy 23.00 a 4.00 rano.

Reklama

Istnieje kilka teorii wyjaśniających kim był słynny Jack the Ripper, żadna z nich jednak nie jest w stu procentach pewna. Najbardziej prawdopodobnym sprawą był chory psychicznie Thomas Hayne Cutbush. Ujawniona po latach dokumentacja medyczna dotycząca tego pacjenta pozwala przypuszczać, że mógł on dopuścić się morderstw tych morderstw.

Wśród podejrzanych był m.in. pisarz Lewis Carroll. Jednakże poza faktem iż artysta interesował się tą sprawą nie ma żadnych poszlak łączących go z morderstwami.

W całej historii o Kubie Rozpruwaczu jest również polski akcent. Jednym z podejrzanych był Józef Lis - Żyd polskiego pochodzenia, urodzony w Kielcach. Według badaczy portret psychologiczny Lisa pasował do charakteru zbrodni Kuby Rozpruwacza.

Przez ponad wiek rozpowszechniana była teoria, że morderca mógł być książę Clarence, wnuk królowej Wiktorii. Jednak żadna z ówczesnych gazet nie odważyła się zamieścić tych spekulacji, bo książę był najstarszym synem następcy tronu, księcia Walii, późniejszego króla Edwarda VII. Nieoficjalnie wiadomo było, że Clarence ma problemy psychiczne. Zaraz po serii zabójstw na East Endzie książę trafił do szpitala psychiatrycznego. Jednak plotkę obaliły wyniki późniejszego śledztwa. Okazało się, że w czasie dwóch ostatnich morderstw przebywał na polowaniu w Szkocji.

Istnieje również teoria mówiąca o tym, że Kuba Rozpruwacz był kobietą. Zwolennicy tej wersji podejrzewają iż sprawczynią morderstw była Mary Pearcey, zajmująca się akuszerką i nielegalnymi aborcjami. Oskarżona i skazana za prostytucje miała rzekomo mścić się na swoich koleżankach po fachu które przeciwko niej zeznawały. Większość badaczy tego zagadnienia twierdzi jednak iż historia „Jill Rozpruwaczki” jest mało prawdopodobna.

Reklama

Na liście podejrzanych było aż 20 osób. Nigdy jednak nie zdołano zebrać wystarczających dowodów, by kogokolwiek aresztować. Choć nieznanego morderce łączono z 14 zabójstwami, prawdopodobnie dokonał tylko pięciu z nich. Tożsamość Kuby Rozpruwacza prawdopodobnie już nigdy nie zostanie ustalona i nigdy też pewnie nie zdołamy się dowiedzieć, dlaczego plenił tak okrutne morderstwa.