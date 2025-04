Często w ładną pogodę do mieszkania wlatują niewielkie muchy i krążą z uporem maniaka pod żyrandolem puki się nie ściemni na dworze.

Otóż owady do orientacji potrzebują wyrazistego punktu orientacyjnego wyróżniającego się z otoczenia. Wokół takich punktów gromadzą się w celach kopulacyjnych.

Często można zaobserwować owady krążące pod wystającymi gałęziami nad górkami, latarniami czy nawet głowami siedzących lub wolno idących ludzi. Owady spod naszych żyrandoli to muchy z gatunku zgniłówka pokojowa (Fannia canicularis) ponadto są to samce - traktują one lampy jako punkt obserwacyjny i bazę wypadową do lotów patrolowych, czyli właśnie tego charakterystycznego krążenia.

Jeśli jakiś znajdzie samice wraca z nią pod żyrandol, aby tam odbyć lot godowy i ją zapłodnić (co charakteryzuje się bardzo krótkim z czepieniem się owadów podczas lotu, często z licznymi podejściami).

Muchy upodobały sobie żyrandole jeszcze z jednego powodu. Ściany pokoju chronią ja przed atakiem ptaków, niestety są to tylko pozory bo owady nie biorą pod uwagę ludzi zirytowanych ich krążeniem.

Autor: ~oRkA