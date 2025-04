Czy wiesz dlaczego można przejść po rozgrzanych węglach nie parząc sobie stóp?

Niektórzy potrafią przejść po rozgrzanych węglach lub włożyć do ust rozgrzany przedmiot i się nie poparzyć. Nie jest to żadna magia lecz czysta fizyka i zapewniam, że potrafi to zrobić każdy z nas. Jak to możliwe? Dzięki zjawisku Leidenfrosta.