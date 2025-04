Rdzawoczerwony kolor powierzchni Marsa jest spowodowany nagromadzeniem się na jego powierzchni tlenku żelaza (III), bardziej znanego jako hematyt, który jest głównym składnikiem rdzy. Grunt marsjański składa się w 45% z tlenku krzemu i 19% tlenku żelaza (III).

Mars posiada 100 razy rzadszą atmosferę od naszej - jej gęstość jest taka jak na Ziemi na wysokości 30 kilometrów. Analogicznie więc, niebo nad Marsem powinno być fioletowo-czarne lub granatowe, tymczasem jest czerwone. Dlaczego? Ponieważ na Marsie za kolor nieba odpowiedzialna jest - nie grubość atmosfery - ale stale unoszący się pył, którego drobinki zawierają ów tlenek żelaza (III).

Dawniej atmosfera Marsa przypominała ziemską, jednak wskutek nie do końca wyjaśnionych zmian w polu magnetycznym, gęstość atmosfery zmniejszyła się i przestała być chroniona przed działaniem wiatru słonecznego. Spowodowało to "wywiewanie" z powierzchni Marsa atmosfery - wyparowała woda, część gazów uciekła, bądź w przypadku dwutlenku węgla, weszła w skład skał, przyczyniając się do ich zabarwienia na rdzawoczerwony kolor.