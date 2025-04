Najpierw obalmy mity: kromka chleba posmarowana masłem nie spada posmarowaną stroną do dołu, bo strona z masłem jest cięższa od tej nieposmarowanej (dokładniej masło ma większą gęstość, a więc środek ciężkości jest przesunięty w stronę posmarowaną masłem). Masa masła nie ma tu znaczenia, ponieważ jest za mała w stosunku do masy kromki, w związku z tym przesunięcie środka ciężkości jest bardzo małe i ma znikomy wpływ na ruch kanapki.

Nieprawdą jest także twierdzenie, że kanapka obraca się masłem do dołu pod wpływem oporu powietrza. Owszem, strona posmarowana masłem jest bardziej opływowa i podczas spadania działa na nią mniejsza siła oporu niż na drugą stronę, ale ma to tak naprawdę znaczenie tylko przy dużych wysokościach, powyżej 10 m.

Dlaczego więc kanapka spada masłem do dołu? Wpływają na to dwa czynniki - wysokość stołu, z którego spada kanapka oraz fakt, że kanapka na stole spoczywa stroną posmarowaną masłem do góry.

Czas spadania ze stołu o wysokości około 1 m, jest akurat taki, że kanapka zdąży się obrócić o kąt około 180°, przez co upadnie posmarowaną stroną w dół. Z prawa spadania można wywnioskować, że liczba obrotów kanapki podczas spadania jest zależna od pierwiastka kwadratowego wysokości stołu. Im dłuższa droga spadania. tym większa liczba obrotów ciała.

Można więc przerzucić się z kanapek na mniejsze sucharki - obrót w czasie spadania będzie wtedy szybszy i przez to jest większa szansa, że sucharek spadnie na podłogę nieposmarowaną stroną:D