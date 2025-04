Żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba cofnąć się do Babilonu, gdzie stworzono system oparty na wielokrotności liczby 12. Stanowił on przez dłuższy czas podstawy starożytnej matematyki. Tuzin stał się więc symbolem całości i doskonałości. Było więc 12 biblijnych plemion Izraela, 12 głównych bogów Grecji i Rzymu, 12 Apostołów, 12 rycerzy Okrągłego Stołu.

Trzynastka jako pierwsza liczba wykraczała poza przyjęty kanon. Nazywano ją "diabelskim tuzinem" i przypisano nieszczęśliwe wydarzenia, które to potwierdzały, np. ojciec Aleksandra Macedońskiego, Filip, zginął tuż po tym, jak postawił 13 posąg (swój) obok 12 posągów greckich bogów. W Ostatniej Wieczerzy uczestniczyło 13 osób , a trzynastym biesiadnikiem był Judasz, który okazał się zdrajcą.

Piątek 13-tego to dzień śmierci Jezusa więc czas kiedy zło nabrało największej mocy. W średniowieczu wierzono, że właśnie w tym dniu czarownice umawiają się na Sabat.