Polki szacunek do przyrody odziedziczyły w genach. Od pokoleń wpaja się nam przecież, że natura jest ważna - i słusznie, bo to prawda. Bywały jednak momenty, kiedy relacja kobieta-środowisko nie były najlepsze. Jak jest dziś i jak było kiedyś? Postanowiłyśmy to sprawdzić!

Reklama

Zachwyt nad plastikiem, czyli moda z Zachodu

Wiesz, że w ciągu 5 minut w krajach Unii Europejskiej zużywa się 1 milion reklamówek?! Do Polski plastikowe torby przywędrowały z Zachodu i pojawiły się na przełomie lat 80 i 90. Od razu popularne reklamówki znalazły grono swoich fanów. Wcześniejsze siatki tłumnie wymieniano więc na nowości, które w tamtych czasach kojarzyły się z Zachodem, a więc były synonimem nowoczesności i wolności. W tym samym czasie w Polsce pojawiła się Coca-Cola - początkowo w butelkach, a potem w puszkach. Wzrósł konsumpcjonizm, pojawiło się więcej fabryk i przedsiębiorstw, a co za tym idzie, wzrosła produkcja śmieci i zanieczyszczeń.

Na szczęście wiele się zmieniło. Wszystko dzięki edukacji i uświadamianiu, które zaczyna się już u dzieci i ludzi młodych. Polki są coraz bardziej świadome i więcej robią dla natury. Co to znaczy? Zobacz!

1. Segregacja odpadów

Wiesz, że w Polsce wytwarza się 135 milionów ton odpadów rocznie? Na szczęście potrafimy je segregować i idzie nam to coraz lepiej. Dziś kilka pojemników na odpady w domu nikogo nie dziwi, a wręcz jest normą. I dobrze, bo tym samym dbamy o środowisko.

2. Rezygnacja z plastiku

Świadomie zrezygnowałyśmy z plastikowych toreb, zamieniając je na torby papierowe i materiałowe. Ale na tym się nie skończyło. Niechętnie korzystamy z plastikowych słomek, talerzyków, kubków i sztućców. Wiemy, ile zła mogą wyrządzić, rozkładając się w ziemi lub zalegając na dnie mórz i oceanów. Zamiast tego coraz chętniej decydujemy się na tradycyjne szkło, a także butelki do filtracji wody.

3. Wybieramy komunikacje miejską

Dawniej korzystanie z własnego auta było wyrazem luksusu. Dziś coraz więcej Polek decyduje się na podróż komunikacją miejską i dalekobieżną, bo rozumiemy, jaka to oszczędność – i dla portfela i dla środowiska. Coraz częściej też decydujemy się na innowacyjne rozwiązania wielu sieci taksówkarskich i podróżujemy razem z innymi, często obcymi osobami, które jadą w tym samym kierunku co my, by wesprzeć środowisko i zmniejszyć ilość smogu. Inicjatywę wykazuje też wiele miast, które organizują dni bezpłatnego podróżowania komunikacją miejską, aby również pozytywnie wpłynąć na stan powietrza.

4. Rozsądnie zużywamy...

wodę, prąd i gaz. I wcale nie chodzi tylko o rachunki. Polki mają świadomość, że woda nie jest dobrem nieograniczonym, a także że jest nam potrzebna do życia. Rozumiemy potrzebę oszczędzania prądu – doskonale wiemy przecież, ile zanieczyszczeń emitują elektrociepłownie. Rozsądnie korzystamy z gazu, bo mamy świadomość konsekwencji, jakie niesie za sobą CO2.

5. Dbamy o jakość kosmetyków

Nasza świadomość dotyczy też branży beauty. Polki coraz częściej wybierają produkty biodegradowalne, a więc takie, które są nieszkodliwe dla środowiska. chcemy być piękne i doskonale wiemy, że do tego potrzebne jest nam zdrowe powietrze, czysta woda i zieleń. To dlatego rezygnujemy z plastikowych opakować i kosmetyków z konserwantami. Takie właśnie są kosmetyki marki Oriflame - nie dość, że pielęgnują skórę, to jeszcze nie szkodzą środowisku!

Oriflame w związku z naturą

Marka Oriflame, podobnie jak kobiety na całym świecie, chce chronić środowisko. Odpowiedzią na potrzeby kobiet i środowiska jest kampania #wzwiazkuznatura. Oriflame edukuje swoje klientki i sygnalizuje problemy związane ze środowiskiem. Wzywa też do działania i przekonania się, że nawet drobne powtarzane każdego dnia, mają niebagatelny wpływ na kondycję naszej planety.

Marka Oriflame również aktywnie wspiera środowisko. Stawia na produkty biodegradowalne, energię odnawialną i naturalne produkty. Oriflame całkowicie zrezygnował z mikroplastiku w swoich produktach. Dodatkowo katalogi Oriflame są w 97%, a opakowania aż w 99% wykonane z surowców, pochodzących ze zrównoważonych źródeł.

Akcję wspierają też celebryci. Już teraz dołącz do Basi Kurdej-Szatan, Mikołaja Roznerskiego, Olgi Kalickiej, Cezarego i Edyty Pazurów, Anny Nowak, a także Michała i Pauliny Będzimirowskich i zrób coś dobrego dla natury! Nie trzeba wiele!

A ja chciałabym zbudować lepszy związek z naturą. Na moim stole jest coraz więcej roślin nie tylko dlatego, że chcę dbać o zdrowie. Chcę jeść taką żywność, która produkuje tlen, a nie gazy cieplarniane. - mówi Olga Kalicka

A ty, co zrobisz dla swojego związku z naturą?

Materiał powstał przy współpracy z marką Oriflame