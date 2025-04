Świat naszych dzieci wymaga opieki, zaufania i fundamentu ogromnego wsparcia. Nasza akceptacja kształtuje poczucie własnej wartości dziecka i dzięki temu wzmacnia jego charakter i radzenie sobie w życiu. Dlatego tak bardzo ważny jest nasz czas, jaki poświęcamy naszym dzieciom.

Wspólne bycie ze sobą to największy prezent miłości i wspólnej radości. Doskonale wiemy, jak czasem trudno nam, matkom, znaleźć ten czas… ale! Najważniejsza jest jakość, a nie długie godziny. Ta jakość to nasza ogromna uważność na dzieci, nasza empatia, wsłuchanie się w potrzeby dzieci.

Co w wolnym czasie

Bycie razem to wspólna zabawa. Czytanie książki i opowiadanie jej. Bliskość, najważniejsza jest czułość i bliskość, jaką dajemy naszym dzieciom. To, w jaki sposób dbamy o nasze pociechy, również ma istotne znaczenie, chociażby to, w jaki sposób sprawiamy im przyjemności, a wiadomo, dziecięce przyjemności to zazwyczaj smakołyki. I to my, dzielne matki, chcemy, żeby było zarówno smacznie, jak i bez konserwantów, a także z dobrymi, sprawdzonymi składnikami. No i zależy nam na zaufaniu do Marki. Dlatego produkty chłodzone Kinder czyli Kinder Mleczna Kanapka, Kinder Pingui oraz Kinder Maxi King doskonale wpisują się w dziecięce przekąskowe igraszki.

Każdy wspólny posiłek, rozmowa z dzieckiem buduje niesamowitą więź i otwiera nasze dzieci na świat. Dajmy naszym najmłodszym to, co najlepsze i cieszmy się ich radością.