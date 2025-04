Reklama

Praktykowanie mindfulness, czyli tak zwanej uważności, to cenna umiejętność w codziennym pędzie i natłoku obowiązków. Co oznacza w praktyce? Zatrzymanie, skupienie się na byciu tu i teraz, zrelaksowanie się i pozwolenie sobie na nicnierobienie lub aktywność, która sprawia nam jedynie przyjemność. Wystarczy nawet kilkanaście minut dziennie, by odczuć różnicę – umysł odpoczywa, regeneruje się i z większą energią podchodzi do kolejnych obowiązków. Jak w szybki i prosty sposób odpocząć i poczuć spokój?

Zadbaj o urodę

Nic nie poprawia humoru tak, jak pielęgnacyjny zabieg. Nie masz możliwości korzystać z usług kosmetyczki zbyt często? Stwórz sobie własne SPA w domowym zaciszu! Naprawdę nie potrzeba wiele – najważniejsze, to pamiętać, by takie chwile stały się miłym rytuałem. Pachnąca świeczka, maseczka na twarz oraz peeling całego ciała zaraz po aromatycznej kąpieli – tyle wystarczy, byś na chwilę oderwała się od rzeczywistości.

Przeżywaj niesamowite emocje

Jak podróżować nie wychodząc z domu i przeżywać przygody, nie ruszając się z kanapy? Wystarczy sięgnąć po książkę lub dobry serial. Wciągająca historia psychologiczna, piękne krajobrazy czy emocjonalny rollercoaster? To zależy już tylko do ciebie. Wygospodaruj chociaż 20-30 minut dziennie, by zanurzyć się w ciekawej historii i odpocząć.

Postaw na aktywność

Sport to zdrowie, również to psychiczne. By wypocząć potrzebujemy ruchu, który warto wpisać do codziennego kalendarza. Ulubione ćwiczenia w domu, zajęcia na siłowni a może długi spacer? Wybierz swój ulubiony rodzaj aktywności i znajdź codziennie chociaż 15 minut, by w spokoju skupić się na jego wykonaniu. Satysfakcja i relaks gwarantowane!

Słodka przyjemność

Najlepszy relaks to według ciebie sofa, leżak na balkonie i coś słodkiego? Wybierz jedną z nowości od marki E.Wedel - baton NA DOBRE. To nowa linia batonów, która zawiera wysokiej jakości, starannie dobrane składniki m.in.: kakao z Ghany, pastę daktylową, czy też inne suszone owoce lub prażone orzeszki arachidowe. W efekcie owocowe batony NA DOBRE są źródłem błonnika, a dodatkowo proteinowe batony NA DOBRE są źródłem białka. Nowe batony NA DOBRE to idealne połączenie czekoladowej przyjemności i dobrych składników.

Batony NA DOBRE dzielą się na dwa rodzaje: NA DOBRE owocowe (2 smaki: Malinowy i Owocowy) oraz NA DOBRE proteinowe w edycji limitowanej (2 smaki: Kakao+Orzech i Kakao+Daktyl. Te pierwsze stanowią przepyszne połączenie oryginalnej wedlowskiej czekolady gorzkiej, pasty daktylowej oraz innych suszonych owoców (w zależności od wariantu).

Z kolei limitowana wersja batonów proteinowych to unikalne połączenie dwóch, pysznych i dopełniających się warstw i smaków. Na górze znajduje się warstwa białkowa z dodatkiem kakao zaś na spodzie, w zależności od wersji, musli z orzeszkami arachidowymi lub rozdrobnione daktyle. Całość oblana jest oryginalną wedlowską czekoladą gorzką.

Nowe batony NA DOBRE to połączenie słodkiej przyjemności i składników korzystnie wpływających na organizm. Duży wybór przekąsek sprawia, że każdy znajdzie baton odpowiedni dla siebie.

Pozwól sobie na chwile przyjemności

Kluczem do relaksu nie są częste wyjazdy czy drogie aktywności. Najważniejsze jest wpisanie go w swoją codzienność, by każdego dnia pamiętać o chwili dla siebie. To właśnie te momenty pozwalają zapomnieć o otaczającej nas codzienności, poczuć spokój i zanurzyć się w dobrej przyjemności.

Artykuł powstał z udziałem marki E.Wedel