Sezon wiosenno-letnich spotkań w gronie rodziny i znajomych już w pełni. Przyjęcia z okazji chrzcin, rodzinne zjazdy, wakacyjne pikniki ze znajomymi na łonie natury, przyjęcia w ogrodzie, wieczory panieńskie i kawalerskie czy też wspólne wyjścia „po pracy” to okazja do spędzenia czasu w gronie bliskich nam osób. Jeżeli już wiemy gdzie, kiedy i z kim oraz w jakich okolicznościach przyrody się spotkamy to pozostaje jeszcze kluczowe pytanie - co powinno się znaleźć w wiosenno-letnim menu.

Poniżej przedstawiamy listę 5 punktów, które warto potraktować jako wstępny plan wiosenno-letniego menu.

MIEJSCE SPOTKANIA, zastanówmy się nad możliwościami, które nam oferuje. To bardzo ważne ze względu na zapewnienie komfortu naszym Gościom. Plener w dużym ogrodzie będzie się różnił od pleneru w parku czy na dachu wieżowca, nie zapominajmy o odpowiedniej oprawie dla podawanych dań i napoi. CHARAKTER SPOTKANIA, catering powinien być dopasowany do charakteru spotkania, a Goście powinni czuć się swobodnie. Zachowanie umiaru i spójności wszystkich elementów spotkania jest kluczowy dla osiągnięcia wymarzonego efektu. LICZBA GOŚCI i logistyka serwowania dań. Warto pomyśleć o tym zawczasu, żeby uniknąć długiego czasu oczekiwania na potrawy lub ich zbytniego schłodzenia / przegrzania. PREFERENCJE KULINARNE GOŚCI i ich zrozumienie to klucz do sukcesu udanego przyjęcia. Nie zapominajmy, że osoby z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi również chętnie będą próbować nowych potraw, jednak dopiero kiedy będą dobrze poinformowane o ich składzie. WIOSENNO-LETNI RELAKS, warto pamiętać, że ten czas na przełomie pór roku sprzyja nieformalnej atmosferze spotkań. Jednak w przypadku uroczystości rodzinnych takich jak, np. chrzciny, warto zastanowić się nad znalezieniem równowagi pomiędzy powagą wydarzenia a atmosferą totalnego luzu.

