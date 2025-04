Idea obchodzenia Dnia Ziemi, jako okazji do przypomnienia o odpowiedzialności ludzi za planetę i zwrócenia uwagi na to, co jej zagraża, pojawiła się w latach 70. XX wieku.

Masz ochotę coś kupić, ale masz też wątpliwości – czy to się sprawdzi, czy się polubicie? Nie chcesz postąpić nieodpowiedzialnie. Rozwiązaniem jest drugie życie, które produktom daje Philips.

Jeśli kupisz i zwrócisz, urządzenie zostanie odnowione i wróci do sprzedaży. Jeśli skorzystasz z możliwości wynajęcia produktu – a w ten sposób można poznać wiele urządzeń z oferty Philips, kiedy wróci ono od Ciebie, zostanie odnowione i ponownie będzie mogło być wynajęte.

Możesz też od razu kupić produkt po fabrycznym odnowieniu – korzystna cena, gwarantowana jakość i spokojniejsze sumienie to najważniejsze zalety takich zakupów. Drugie życie produktów to możliwość, z której warto skorzystać.

Na czym polega drugie życie produktów Philips?

Zdarza się, że kupione produkty wracają do producenta. Czasem dlatego, że klienci zapoznawszy się ze sprzętem dochodzą do wniosku, że potrzebny jest im inny model, więcej lub mniej funkcji – w Philips doskonale to rozumiemy!

Staramy się ten proces przeprowadzić szybko i prosto, ale też z korzyścią dla środowiska. Zwracane produkty sortujemy i testujemy. Sprawdzamy ich wygląd i działanie. Najlepsze czyścimy i odnawiamy. Jeśli produkt się do tego nie nadaje, wybieramy z niego części, które możemy jeszcze wykorzystać do napraw. To, co już nam nie posłuży w obecnej postaci, poddajemy recyklingowi.

Dbamy o to, by nic się nie zmarnowało, a produkt fabrycznie odnowiony w ekologicznym pudełku i ze standardowymi akcesoriami wraca do sprzedaży. Wszystko to przebiega przy zachowaniu surowych norm sanitarnych, bo bezpieczeństwo i komfort użytkowników jest kluczowym elementem tego projektu.

fot. materiały prasowe Philips

Jakość zawsze gwarantowana

Fabrycznie odnowione produkty rozpoznasz po zielonym znaku i symbolu nieskończoności utworzonym z przewodu elektrycznego z wtyczką. Poza tym nie ma różnic między sprzętem nowym, a fabrycznie odnowionym: drugie życie też ma gwarancję jakości.

fot. materiały prasowe Philips

Mamy pełne zaufanie do naszych fabrycznie odnowionych produktów, dlatego objęte są dwuletnią gwarancją. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej odnowionego produktu, masz do dyspozycji ten sam zespół obsługi klienta. Przy zakupie fabrycznie odnowionego produktu w sklepie Philips obowiązują te same warunki dostawy.

Bądź eko jak Philips!

Każdego roku prawie milion doskonałych produktów Philips jest zwracanych. Odnowienie ich pozwoliłoby zaoszczędzić równowartość 14 500 ton dwutlenku węgla. To tak, jakbyśmy posadzili 526 tysięcy drzew wchłaniających dwutlenek węgla przez cały rok.

Zależy nam na tym, aby świat i nasze życie były lepsze dzięki innowacjom. To dlatego od 2020 roku dajemy naszym zwróconym produktom drugie życie. Możesz nam w tym pomóc: wybieraj produkty po fabrycznym odnowieniu. Świetny sprzęt będzie każdego dnia służył Tobie – i planecie!

fot. materiały prasowe Philips