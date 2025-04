Kobiety kochają torebki. Mamy ich z reguły od kilku do kilkunastu, a rekordzistki posiadają ich nawet kilkadziesiąt! I nie ma się co dziwić, bo torebka to niezwykle ważny element naszej garderoby. Nie to jednak, jaką torebkę nosimy jest najważniejsze, ale to, co w mamy w środku. Podobno wystarczy przyjrzeć się wnętrzu kobiecej torebki, żeby poznać wnętrze jej właścicielki. Czy to prawda? Postanowiłyśmy sprawdzić.

Razem z koleżankami z redakcji: Zuzą, Martą, Zosią i Agą, usiadłyśmy przy naszym redakcyjnym stole, przy którym codziennie omawiamy tematy do napisania dla was i poprosiłam je, żeby pokazały, co noszą w swoich torebkach. I rzeczywiście! Rzeczy, które wysypały na stół, naprawdę odzwierciedlają ich zupełnie inne osobowości i pasje. Łączył je tylko jeden mały szczegół - zobaczcie jaki.

