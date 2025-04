Rynek usług kosmetycznych, podobnie jak cała branża beauty, to bez wątpienia jedne z najbardziej rozwojowych gałęzi przemysłu w Polsce. Na przestrzeni lat byliśmy świadkami niesamowitych przemian, które umożliwiły zmianę podejścia klientów do salonów kosmetycznych, medycyny estetycznej i całego sektora beauty. Zmiana standardu usług z całą pewnością była niemałym wyzwaniem dla salonów kosmetycznych, które musiały sprostać nowym trendom pojawiającym się na rynku. Zmiana podejścia do branży urodowej wiązała się z przemianami społeczno-demograficznymi w Polsce, a także silnymi wpływami trendów zapożyczonych z rynków Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii. Warto dodać, że klientki salonów kosmetycznych, dzięki dostępowi do internetu, dysponują obecnie, znacznie szerszą wiedzą dotyczącą nowoczesnych zabiegów i metod pielęgnacji twarzy i ciała. Nie dziwi więc fakt, że prawdziwa profesjonalistka specjalizująca się w branży urodowej, powinna być osobą śledzącą trendy, a także szybko adaptującą je w swoim salonie. Jak może tego dokonać?

Odpowiednie wykształcenie – podstawą sukcesu



Bez wątpienia podstawą w pracy profesjonalnej kosmetyczki, jest odpowiednie wykształcenie. Wybierając tę ścieżkę kariery mamy do wyboru kilka opcji – szkoły policealne, kursy kwalifikacyjne oraz studia kosmetologiczne. Wybierając formę kształcenia, warto zwrócić uwagę na programy nauczania, przede wszystkim na stosunek zajęć praktycznych do teoretycznych. O ile teoretyczne przygotowanie do zawodu (np. znajomość anatomii czy podstaw dermatologii) jest niezwykle istotne, to umiejętności praktyczne dla pracowników salonów kosmetycznych – są kluczowe. Należy zatem sprawdzić czy zajęcia odbywają się we własnych, dobrze wyposażonych pracowniach szkoły, co zapewnia dostęp do sprzętu i kosmetyków podczas każdych zajęć. Z punktu widzenia zdobycia zawodu, kolejnym ważnym elementem jest okres kształcenia - czy możemy zdobyć uprawnienia już po 4, 6 a może 8 semestrach.

Jeśli praktyczne umiejętności, stały dostęp do dobrze wyposażonych pracowni oraz możliwość szybkiego zdobycia zawodu jest kluczowy – nauka w szkołach policealnych wydaje się najlepszym wyborem. Szeroką ofertę dostosowaną do przyszłych kosmetolożek posiada między innymi szkoły policealne TEB Edukacja, które oferują szeroki wybór kierunków z branży beauty. Na uwagę zasługuje zwłaszcza kierunek Technik usług kosmetycznych z certyfikatem Bielenda Professional, który już po 4 semestrach daje możliwość zdania egzaminu państwowego i zdobycia tytułu technika, a co najważniejsze – nabycie umiejętności podczas pracy z nauczycielami – praktykami, aktywnie działającymi w swojej branży. Specjalnie dla słuchaczek kierunku Technik usług kosmetycznych z certyfikatem Bielenda Professional stworzony został pakiet wspierający proces kształcenia, w ramach którego słuchaczki zrealizują 16 godzinny, weekendowy kurs depilacji laserowej, zdobędą zestaw profesjonalnych kosmetyków, pędzli do makijażu oraz żakiet kosmetyczny. Zestaw kosmetyków pozwoli na wykonywanie zabiegów, również poza zajęciami, natomiast umiejętności zdobyte podczas kursu zapewnią uczestnikom przewagę na rynku pracy.

Co dla osób, które już działają w branży?



Jak już zdążyliśmy się zorientować – branża kosmetyczna staje się coraz bardziej wymagająca. Wieloletnie doświadczenie, jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, by utrzymać zainteresowanie usługami gabinetu. Dopiero połączenie doświadczenia i stały rozwój, podążanie za nowinkami daje gwarancję sukcesu. Od kilku lat na rynku obserwujemy trend wąskich specjalizacji – np. gabinety stylizacji paznokci, stylizacji oka czy podologiczne. O ile ukończenie szkoły policealnej daje umiejętności wykonywania wszystkich tych zabiegów, warto „trzymać rękę na pulsie”, i stale się rozwijać, by być na bieżąco z ofertą kursów oferowanych na rynku. W szkołach policealnych TEB Edukacja można znaleźć kilka opcji do wyboru: Wizaż i stylizacja, Stylizacja i pielęgnacja oprawy oczu, Stylizacja paznokci z certyfikatem Semilac, Podologia z ortonyksją z certyfikatem Podopharm. Każdy z tych kierunków otwiera przed przyszłą kosmetyczką szereg możliwości, gwarantuje naukę na najwyższej jakości sprzęcie oraz zapewnia uzyskanie certyfikatów liderów marek kosmetologicznych, które z pewnością zapewnią przewagę na rynku. Zajęcia przeprowadzane przez nauczycieli-praktyków oraz nauka zawodu realizowana w oparciu o nowoczesne metody kształceni - gwarantują szybkie zdobycie umiejętności.

Przykładowo, na kierunku Stylizacja i pielęgnacja oprawy oczu, nauka trwa 2 semestry, w trakcie których słuchacz ma możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do nakładania henny proszkowej i żelowej, poznaje techniki przedłużania, zagęszczania i farbowania rzęs, uczy się wykonywania mezoterapii bezigłowej i mikroigłowej okolic oczu oraz zabiegów stymulująco – złuszczająco – rewitalizujących okolicę oczu. Absolwent kierunku otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, zaświadczenie o przebiegu kształcenia na kursie dyplom TEB Edukacja, a najlepsi słuchacze - referencje zawodowe.

Podsumowując - perspektywy rozwoju w branży kosmetycznej w Polsce stale rosną. Prognozy wskazują, iż znaczny wzrost zapotrzebowania na specjalistów w sektorze beauty, będzie się utrzymywał przez kolejnych kilka lat. Fakt ten, jest ogromną szansą dla słuchaczy kierunków kosmetycznych. Wybierając jeden z nich, warto jednak zachować otwartość na ciągłe poszerzanie swoich kompetencji, tak aby nadążyć za zmieniającymi się trendami.

