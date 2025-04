Kampania „Zaplanuj święta” przygotowana przez zespół Warsaw Press stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat najważniejszych zagadnień związanych np. z finansami, zakupami lub wyjazdami w okresie świątecznym. Na łamach kampanii wypowiadają się eksperci w swoich dziedzinach, których rady mogą okazać się dla nas niezwykle cenne. W dniach 15 oraz 16 grudnia papierowa wersja kampanii dostępna jest w kioskach razem z Gazetą Wyborczą, oraz na portalu warsawpress.com, gdzie zamieszczone są rozszerzone artykuły w wersji elektronicznej. Poniżej opis najważniejszych składowych kampanii.

Już na samym początku stykamy się z wypowiedzią typu „ekspert radzi” – Pani Dominika Sobieraj, Redaktor naczelna portalu zadluzenia.com, doradza nam, w jaki sposób zarządzać budżetem domowym, by wystarczyło nam pieniędzy, zakupione jedzenie nie zmarnowało się z powodu jego nadmiaru oraz w jaki sposób uniknąć pożyczki świątecznej.

W dalszej części Pani Aleksandra Jabłońska, ekspert ds. turystyki, opowiada nam o ulubionych destynacjach zagranicznych gości w naszym kraju, wskazuje najciekawsze, choć jeszcze niezbyt popularne, miejsca spędzenia wolnego czasu (mowa tu o Roztoczu, które jest niezwykle piękne, choć nadal pozostaje nieodkryte przez rzesze turystów). Z wypowiedzi wynika jasna konkluzja – jeśli święta, to tylko w podróży!

Kolejna część pozwoli nam dokładniej dowiedzieć się, w jaki sposób zamawiać prezenty oraz inne potrzebne rzeczy za pośrednictwem kuriera. Firma DPD przygotowała nam poradnik, dzięki któremu nasze paczki dotrą szybko i bezpiecznie na miejsce przeznaczenia.

Nie masz jeszcze pomysłu na prezent? Nie wiesz, co będziesz robił po odejściu od świątecznego stołu? Nie szkodzi, na łamach kampanii znajdziesz pomysły na wykorzystanie tego czasu. Jazda konna, kino, spacer, a może jazda off road? Wiele pomysłów do wyboru, z których z pewnością znajdziesz swój Prezent Marzeń.

Potrzebujesz więcej czasu na przemyślenie zakupów? Chcesz porównać ceny w różnych sklepach, ale trudno jest przemieścić się na drugi koniec galerii? Irytują Cię przedświąteczne kolejki w sklepach i tłumy ludzi? Zakupy przez Internet są właśnie dla Ciebie! W kampanii znajdziesz garść informacji na temat e-zakupów, które mogą Cię zainteresować.

