Naukowcy z University of California w Los Angeles na podstawie wyników kilkudziesięciu tysięcy ankiet określili, jakie cechy charakteru posiadają osoby powszechnie lubiane. Co ciekawe, najwyższe pozycje w rankingu nie miały nic wspólnego z inteligencją czy atrakcyjnością. Na szczycie tabeli znalazły się bowiem szczerość, przejrzystość , a także silnie związana z nimi odwaga.

Jak wykorzystać swój potencjał, czyli kilka słów o inteligencji emocjonalnej

Takie i podobne cechy opisują ludzi, którzy potrafią świetnie korzystać z inteligencji emocjonalnej, czyli kompetencji osobistych rozumianych jako zdolność do rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób.

I chociaż sama inteligencja emocjonalna nie gwarantuje nam sukcesu i nie chroni nas przed wpadkami towarzyskimi, to zdecydowanie ułatwia kontakty z ludźmi. Dzięki niej potrafimy odnaleźć swoje miejsce w zespole czy paczce przyjaciół, a także umiejętnie wykorzystywać posiadane zdolności interpersonalne.

Wykorzystaj #WomenPower i zdobywaj przychylność innych!

Dobrze rozwinięta inteligencja emocjonalna nie przyda się, jeśli to, co naprawdę myślisz i czujesz, będziesz w sobie wciąż tłumić. Bądź odważna, wyrażaj siebie i wykorzystuj swoje dobre strony, a z pewnością odczujesz przyjazne nastawienie innych.

Bądź sobą!

Nie przywdziewaj maski! Bycie prawdziwym i szczerym to esencja bycia osobą, która jest godna zaufania, a przez to darzona sympatią. Nikt przecież nie lubi udawania czy kreowania wizerunku kogoś, kim się nie jest.

Nie rób nic na siłę

Nie musisz rozwijać wielkiej, ekstrawertycznej osobowości, żeby być lubianą. Według naukowców z University of California ludzie wykazują silną awersję do osób, desperacko poszukujących uwagi. Żeby zdobyć sympatię innych, wystarczy być przyjacielskim i taktownym.

Miej otwarty umysł

Posiadanie otwartego umysłu czyni cię bardziej interesującą dla otoczenia. To ważne, zwłaszcza w pracy i w kontaktach z przyjaciółmi. Zazwyczaj nie mamy ochoty rozmawiać z kimś, kto ma ugruntowaną opinię na jakiś temat i nie zamierza nas słuchać, jeśli mamy inne zdanie.

Używaj pozytywnego języka ciała

Bycie świadomym swoich gestów, ekspresji i tonu głosu jest naprawdę ważne i wbrew pozorom nie ma nic wspólnego z naszą aparycją. Dlatego nie bój się używać entuzjastycznego tonu, nie krzyżuj ramion i utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą. Wydasz się wówczas bardziej odważna i świadoma, nawet jeśli z natury jesteś introwertyczką.

Wykorzystuj #WomenPower!

Twoją mocną stroną jest to, że jesteś kobietą!

#WomenPower to nie tylko popularny hashtag! Kobiety potrafią lepiej niż mężczyźni dostosować się do określonych sytuacji, są czułe, łatwiej jest im wyrażać emocje i uczucia, a często także lepiej sprawdzają się w roli liderek! Dlatego nie bój się wyrażać siebie i mów o swoich oczekiwaniach, a z pewnością zauważysz pozytywną zmianę w swoim życiu!

Kobiety, które inspirują!

Według badań CBOS, prawie 74% Polek potwierdza, że potrzebuje wzorców do naśladowania. Najczęściej inspirujemy się kobietami, które budzą naszą sympatię i podziw oraz takimi, od których możemy się nauczyć czegoś praktycznego.

Michelle Obama, Robin Wright, Angelina Jolie, Alicia Keys, Księżna Meghan, Lena Dunham czy Emma Watson to tylko niektóre kobiety ze świata show-biznesu, które promują ideę #WomenPower. Wspierają programy, które mają na celu wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy, walczą o równouprawnienie i przekonują, że pojęcie "słaba płeć" to tylko krzywdzący mit.

Jeśli i wy wciąż poszukujecie swojego wzoru do naśladowania, chcecie być bardziej otwarte, przebojowe i odważne, niech to właśnie one staną się waszą inspiracją.

