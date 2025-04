Ciągle się nie wysypiasz, masz problem z poranną pobudką, często po wyłączeniu budzika drzemiesz, czego konsekwencją są spóźnienia, kiepski nastrój i uczucie zmęczenia? Wiemy, jak to zmienić.

Eksperci biją na alarm: nie używaj smartfona jako budzika

Korzystanie ze smartfona wieczorem i nocą niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Sztuczne światło telefonów zaburza wydzielanie melatoniny, przez co nie jesteśmy w stanie zapaść w głęboki i regenerujący sen. To dlatego wieczorem warto zrezygnować z korzystanie z tego typu urządzeń.

Nie warto też używać smartfonów jako budzika. Dlaczego? Głównie chodzi o szkodliwe niebieskie światło, a także o sposób, w jaki smartfony nas wybudzają. Często głośne dźwięki i wibracje powodują, że poranek jest jeszcze bardziej nerwowy i stresujący.

Jak zatem budzić się spokojniej, łagodniej, ale i efektywnie, aby dobrze zacząć dzień? Z pomocą przychodzą budziki Harmony i Bell polskiej firmy MUDITA. Czym się wyróżniają?

Budzik MUDITA Harmony

Wygląda bardzo nowocześnie i designersko. Posiada wyświetlacz E Ink, czyli elektroniczny papier, który zapewnia świetny kontrast, jednocześnie nie emitując niechcianego i mocnego światła. Samo budzenie rozpoczyna się od zapalenia delikatnego światła na 10 minut przed ustawionym alarmem. Urządzenie budzi specjalnie wybranymi dźwiękami. Do nagrań wykorzystano m.in. misy tybetańskie, gitarę, ukulele i dzwonki koshi, a także relaksacyjne dźwięki natury i spokojne melodie. To właśnie one doskonale sprawdzą się do wieczornej medytacji. Sama wybierz długość odprężającej sesji, która rozpocznie i zakończy się dźwiękiem gongu. Co ciekawe, budzik Harmony przypomni ci o porze zasypiania, gdyż rutyna i właściwa higiena snu są niezwykle ważne.

Analogowy budzik MUDITA Bell

To zegar, który zachwyca klasycznym designem oraz bezstresowym i relaksacyjnym dźwiękiem alarmu. 10 łagodnych melodii budzenia do wyboru sprawi, że każdy dzień będzie spokojny i pełen dobrej energii. Urządzenie ma też bardzo wytrzymałą baterię, możliwość regulacji głośności alarmu i wysokiej jakości głośnik. Wystarczy ustawić godzinę, o której chcesz wstać i gotowe. Twój zegar Bell MUDITA obudzi cię łagodnym, ale i energetycznym dźwiękiem.

A ty, który budzik wybierasz?

Materiał powstał z udziałem marki MUDITA.