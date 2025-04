2 z 11

Bożonarodzeniowe obrączki na serwetki - krok po kroku

Ołówkiem narysuj na obrączce ukośne kreski, co 1-2 cm. Cienkim pędzelkiem nanieś tusz do embossingu na co drugą przestrzeń pomiędzy kreskami. To pierwszy krok do uzyskania biało-czerwonego wzoru na obrączkach.