W tym roku to ty organizujesz święta i już teraz zastanawiasz się, jak to wszystko zaplanować, by wyrobić się na czas? Pewnie chcesz, by twoi goście poczuli się u ciebie jak w domu, ale ze względu na intensywny tryb życia, obawiasz się, że możesz z czymś nie zdążyć. Spokojnie! Wiemy, jak sobie z tym poradzić.

1. Zacznij od… podarunków

Boże Narodzenie to magia prezentów. I to z reguły właśnie ich wybór pochłania najwięcej czasu i energii. Zacznij od sporządzenia listy osób, które chcesz obdarować. Przyporządkuj do nich prezenty, które chcieliby dostać. Następnie zastanów się, gdzie możesz je kupić lub zamówić online. Nie zapomnij też o papierze dekoracyjnym, wstążkach i innych ozdobach.

2. Pamiętaj o pierniku

Jeśli decydujesz się na klasyczny piernik, to powinnaś wiedzieć, że ciasto musi sporo leżakować. To dlatego przygotuj je duuużo wcześniej (początek grudnia to ostatnio moment). A co jeżeli jest już za późno? Czy to oznacza święta bez ciastek korzennych? Ależ skąd! Możesz wykonać je nawet w Wigilię. Wystarczy mąka, miód, masło i przyprawy. Z wyrobionego ciasta wykrój ulubione kształty i piecz zaledwie 8 minut! Te kruche słodkości pokocha każdy! Jest też opcja nr 3! Smakowite pierniczki kupisz w niemal każdej cukierni. Są pięknie udekorowane, a nawet możesz zamówić ciasteczka z personalizacją.

3. Stwórz własną magię

Uwielbiasz grudzień i już nie możesz doczekać się odtworzenia świątecznej playlisty? Pewnie tak samo mocno marzysz o świątecznych dekoracjach, które zamienią twój dom w krainę świętego Mikołaja. Kiedy zacząć dekorować mieszkanie? To zależy od ciebie! Niektórzy decydują się na to już pod koniec listopada, inni 1. grudnia, a jeszcze inni - wierni tradycji - ubierają choinkę w samą Wigilię. Pamiętaj jednak, że pośpiech jest złym doradcą. Ozdoby gwiazdkowe lepiej zaplanować wcześniej.

4. Przygotuj jedzenie

Polacy kochają święta za pierniki, makowca, zupę grzybową i karpia. Kiedy przygotować świąteczne dania? Najlepiej na 2-3 dni wcześniej, by się nie zepsuły i nie straciły walorów smakowych. Ciasta spokojnie wytrzymają nawet 4 dni. Mięsa i zupy można zamrozić lub zawekować. Ryby zrób tuż przed podaniem, inaczej będą suche i niesmaczne. Obawiasz się, że natłok pracy nie pozwoli ci przygotować tyle pyszności? Nikt nie powiedział, że przed świętami musisz się zabunkrować w kuchni, tylko po to, by zaimponować rodzinie. Podziel się obowiązkami z najbliższymi! W magii świąt nie chodzi o poświecenie, ale o czas i wspólną radość. Jeśli nie masz czasu przygotwać sernika, kutii i barszczu z uszkami, to po prostu zamów je w lokalnej restauracji. Wigilijne dania na wynos są coraz popularniejsze, a do tego wesprzesz gastronomię w tak trudnym czasie, jak pandemia.

5. Pomyśl o sobie

Sprzątanie, pięknie udekorowany dom, idealnie wyprasowany obrus czy przepyszne jedzenie na stole są ważne w święta. To one poniekąd tworzą magię gwiazdki. Ale… te przyziemne kwestie nigdy nie powinny przysłonić tego, co w Bożym Narodzeniu najistotniejsze. A najważniejsi są ludzie, rodzinna atmosfera, ciepły nastrój. Po latach nikt nie będzie pamiętał, jakie ciasto upiekłaś na święta 2021. Nikt też nie będzie wspominał perfekcyjnego porządku i suto zastawionego stołu. Od rzeczy materialnych ważniejsze są uczucia i radość.

Co zrobić, by w tegoroczne święta czuć się swobodnie? Już teraz pomyśl o odpowiednich podpaskach, dzięki którym poczujesz się pewnie, niezależnie od sytuacji. Nawet jeśli nie spodziewasz się miesiączki, to być może twoja siostra, kuzynka czy przyjaciółka będą ją miały. Podpaski połóż w łazience w widocznym miejscu.

Jakie podpaski wybrać? Poznaj wyjątkową linię dla wyjątkowych kobiet – Bella Ideale. Są ultracienkie, bardzo elastyczne, idealnie dopasowane do kobiecych kształtów – abyś w każdej sytuacji mogła poczuć się komfortowo i pewnie. Nowoczesne pokrycie gwarantuje długotrwałe poczucie suchości, zapewniając wygodę i świeżość przez cały dzień.

Podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem StayDrai™, wzbogacone zostały czystą bawełną, która sprawia że ich powierzchnia jest niezwykle delikatna w dotyku. Dzięki specjalnym mikrokapsułkom wilgoć oraz intymny zapach są zatrzymywane wewnątrz podpaski, a jej wierzchnia warstwa pozostaje idealnie sucha.

Jeśli poszukujesz wyjątkowej miękkości - twój wybór powinien paść na podpaski Bella Ideale StaySofti™. Unikatowe pokrycie StaySofti™, o podwójnej strukturze połączonych włóknin, sprawia że podpaska jest niezwykle delikatna oraz zapewnia wyjątkowe uczucie miękkości i komfortu.

Materiał powstał z udziałem marki Bella.