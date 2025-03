Innowacyjny Design Spotyka Się z Funkcjonalnością

Reklama

VT100 wyróżnia się unikalną konstrukcją wertykalną, która nie tylko przyciąga wzrok, ale również ozdabia przestrzeń. Dostępny w dwóch eleganckich wariantach kolorystycznych - czarnym (VT100BK) i srebrnym (VT100SL) - korpus gramofonu został wykończony wysokiej jakości fornirem w kolorze dębu europejskiego, co nadaje mu ekskluzywnego charakteru. W przeciwieństwie do większości gramofonów dostępnych w tej kategorii cenowej, VT100 wyróżnia się nie tylko pionową konstrukcją, ale także wysoką jakością wykonania i bogatym wyposażeniem.

Zaawansowane Funkcje i Wszechstronność

Gramofon VT100 został wyposażony w szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które czynią go wyjątkowym w swojej klasie. Wbudowany dwukierunkowy moduł Bluetooth pozwala na bezprzewodowe przesyłanie muzyki zarówno z gramofonu do zewnętrznych głośników lub słuchawek, jak i ze smartfona do wbudowanych głośników urządzenia. Funkcja automatycznego powtarzania odtwarzania zapewnia niekończącą się przyjemność słuchania ulubionych płyt winylowych bez konieczności ręcznej obsługi. Precyzyjne sterowanie położeniem ramienia umożliwia rozpoczęcie odtwarzania konkretnego utworu na płycie lub nawet jego fragmentu. Zintegrowany aktywny system głośników stereo dostarcza czysty i wyrazisty dźwięk bez potrzeby dodatkowego sprzętu audio.

Kompleksowe Rozwiązanie Audio

VT100 może funkcjonować jako samodzielny system audio, ale oferuje również możliwość rozbudowy. Użytkownicy mogą połączyć go z dedykowanymi głośnikami półkowymi Blaupunkt (BS40OK, BS50OK, BS60BK LED, BS60WH LED) zarówno poprzez połączenie przewodowe, jak i bezprzewodowo przez Bluetooth, tworząc kompletny system audio wysokiej jakości. Spójna stylistyka wszystkich elementów, w tym zastosowanie jednakowej okleiny w kolorze dębu europejskiego, pozwala stworzyć harmonijny wizualnie i dźwiękowo zestaw audio.

Idealne Połączenie Tradycji i Nowoczesności

VT100 doskonale wpisuje się w filozofię marki Blaupunkt, łącząc szacunek dla tradycyjnego odtwarzania muzyki z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Gramofon jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie płytami winylowymi wśród młodszego pokolenia, oferując jednocześnie komfort użytkowania dzięki nowoczesnym funkcjom. To nie tylko urządzenie audio, ale także stylowy element wystroju wnętrza, który przyciąga uwagę i stanowi doskonały punkt wyjścia do rozmów o muzyce.

Dostępność i Cena

Gramofon wertykalny VT100 będzie dostępny w sprzedaży na początku grudnia 2024 roku w sugerowanej cenie detalicznej 599 PLN. Ta atrakcyjna cena, w połączeniu z bogatym wyposażeniem i możliwościami rozbudowy systemu, czyni z VT100 jedną z najbardziej konkurencyjnych propozycji w swojej kategorii.

O marce Blaupunkt

Blaupunkt to marka z ponad 100-letnią tradycją, znana z innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie audio. VT100 jest kolejnym dowodem na to, że firma skutecznie łączy klasyczne wartości z nowoczesnymi technologiami, tworząc produkty odpowiadające na potrzeby współczesnych miłośników muzyki. Wprowadzenie gramofonu VT100 podkreśla zaangażowanie marki w rozwój produktów, które nie tylko spełniają wysokie standardy jakości dźwięku, ale również odpowiadają na współczesne trendy w designie i technologii.

Więcej informacji:

www.blaupunkt.com i www.everpol.pl

Materiał promocyjny marki Blaupunkt