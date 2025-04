Mimo, że rok 2020 spowodował reorganizację wielu planów biznesowych, największe środowiskowe zobowiązanie Żywiec Zdrój zostało zrealizowane z sukcesem. W 2018 roku podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach firma ogłosiła, że zapewni zbiórkę i podda recyklingowi taką samą ilość plastiku, jaką wprowadzi w 2020 roku na rynek. Zebrane tworzywa sztuczne przekazane zostały do recyklingu, dzięki czemu zostały ponownie przetworzone i zamknęły obieg.

Reklama

Ekologiczna świadomość Polaków

Nieodpowiednie gospodarowanie odpadami, w tym opakowaniami plastikowymi to zdaniem Polaków największe wyzwanie środowiskowe, jakie przed nimi stoi . Aż 75% respondentów ma świadomość, że zmiany pewnych nawyków są koniecznością, aby chronić planetę. Jednocześnie, niemal co trzeci ankietowany uważa, że sam niewiele jest w stanie zrobić i pojedyncze działania nie wpłyną na widoczną zmianę. Wielu wierzy, że potrzebne są zmiany strukturalne – wskazują rządy (58%), koncerny energetyczne i elektrownie (52%) oraz korporacje (29%) jako organizacje, których działania będą kluczowe w kwestii walki o lepsze środowisko.

Racjonalne podejście do wykorzystywania opakowań w Żywiec Zdrój

Firma Żywiec Zdrój, która od lat podejmuje szereg działań na rzecz środowiska naturalnego, odpowiada na te oczekiwania na co dzień. Szacunek i troska o środowisko to kluczowe elementy strategii Żywiec Zdrój. Jako lider sektora wód butelkowanych, firma bierze odpowiedzialność nie tylko za swoje produkty, ale również za wszystko, co jest z nimi związane, w tym opakowania, w których dostarczane są produkty marki. Spółka podejmuje szereg działań na rzecz bardziej efektywnego recyklingu butelek po napojach w Polsce.

W 2018 roku podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach Żywiec Zdrój ogłosił bezprecedensowe zobowiązanie, w myśl którego już w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaki firma wprowadzi na rynek, , zostanie z niego zebrana i trafi ponownie do obiegu. W jakim celu? Po to, by trafił do recyklingu, otrzymał kolejne życie i wrócił w postaci kolejnego opakowania.

Reklama

Zbiórka 100% plastiku we współpracy z Rekopolem

Bezprecedensowe zobowiązanie zostało zrealizowane we współpracy z Rekopolem, organizacją odzysku opakowań, która w imieniu marki realizuje prawny obowiązek zbiórki i recyklingu m.in. tworzyw sztucznych, współpracując z kilkudziesięcioma firmami odpadowymi, sortowaniami i recyklerami na terenie całego kraju. Decydując się na współpracę z tym partnerem marka zagwarantowała całemu procesowi transparentność, jak również zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz międzynarodowymi standardami.