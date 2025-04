Gdzie spędzasz tegoroczne Święta Bożego Narodzenia? Wybierasz się do rodziny, do znajomych, a może sama spodziewasz się gości? Każdy, kto chociaż raz wyjeżdżał gdzieś na Gwiazdkę, wie, jakim wyzwaniem jest świąteczna trasa. Oblodzona nawierzchnia, śnieg, wcześniejszy zachód słońca, zmrok, problemy z koncentracją, korki oraz brawura wielu kierowców i wiele innych czynników sprawiają, że świąteczna podróż nie jest ani trochę przyjemna. Co zrobić, by była bezpieczna? Podpowiadamy!

Jak bezpiecznie dotrzeć na Święta do rodziny?



Poznaj sprawdzone patenty, dzięki którym bezpiecznie dotrzesz na Święta, a do tego uprzyjemnisz sobie podróż!

1. Wyśpij się

Koncentracja po nieprzespanej nocy? Nie ma szans! Przed podróżą koniecznie wypocznij i wyśpij się. Wieczorem nie spędzaj czasu przed monitorem czy ekranem smartfona, zamiast tego zrelaksuj się i porządnie odpocznij!

2. Pamiętaj o kawie

Kofeina pobudza naszą czujność i koncentrację, a w czasie podróży (szczególnie po zmroku) to niezwykle ważne. W drodze zatrzymaj się na stacji paliw, rozprostuj nogi, pooddychaj świeżym powietrzem, zjedź coś i weź ciepłą, pobudzającą kawę. Jeśli podróżujesz z kimś, kto ma prawo jazdy, to zamień się z tą osobą, gdy poczujesz zmęczenie.

3. Wolniej = bezpieczniej

Pędząc i przekraczając dozwoloną prędkość dotrzesz szybciej do celu? Nie zawsze! Po pierwsze, narażasz się na mandat. Po drugie - zagrażasz sobie i innym. Wolniej niejednokrotnie znaczy bezpieczniej. Zanim kolejny raz wciśniesz pedał gazu, zastanów się, czy bycie na miejscu 15 minut wcześniej jest warte narażania swojego życia.

4. Bezpieczna dawka alkoholu? To mit!



Widziałaś już setki reklam społecznych, zniechęcających do jazdy po alkoholu? Myślisz, że ciebie to nie dotyczy, bo przecież masz twardą głowę? Po alkoholu dasz radę? Zapomnij! Alkohol powoduje obniżenie zdolności psycho-ruchowych, koordynacji, zdolności do obiektywnej oceny sytuacji, a także obniża czas reakcji i refleks. Skutki mogą być tragiczne.

5. Pasy to podstawa!

Niby każdy wie, ale nie każdy je zapina. Z badania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że aż 95% kierowców i 96% osób na siedzeniu pasażera pamięta o zapinaniu pasów. Postaraj się nie należeć do żadnej z tych grup!

6. Bezpieczny pojazd!

Bezawaryjne auto to podstawa. Dobrze, jeśli posiada takie funkcjonalności, które ułatwią ci bezpieczne podróżowanie. Nowe modele ŠKODA KODIAQ są wyposażone w specjalne tryby, które sprawią, że każda podróż - nawet ta najdłuższa - będzie przyjemna!

High hill control

Na Gwiazdkę jedziesz w góry? A może masz rodzinę na Południu? W takim razie funkcja high hill control jest dla ciebie! Bez najmniejszego problemu wjedziesz na wzniesienie, nie martwiąc się, że samochód się stoczy.

Tryb off-road

W te Święta czeka cię podróż po wąskich uliczkach, a może wzniesieniach i terenach górzystych? Ze ŠKODĄ KODIAQ sobie poradzisz! Auto zostało wyposażone w tryb Offroad dla napędu 4x4, zachowując pełną kontrolę i efektywność przenoszenia napędu również poza drogami asfaltowymi.

Systemy EDL i XDS+

Zimą obawiasz się poślizgu? Teraz nie musisz się tym martwić. System EDL i XDS+ wykryje, gdy jedno koło zacznie się ślizgać i automatycznie je zablokuje, dopasowując prędkość drugiego koła do tej sytuacji.

AREA VIEW CAMERA

Chcesz zadbać o bezpieczeństwo swoje, swoich pasażerów, pieszych i swojego auto? Area View Camera to coś dla ciebie. Cztery szerokokątne kamery zamontowane w autach ŠKODA umożliwiają dokładną obserwację otoczenia na ekranie samochodowym, w widoku 360 stopni.

Funkcja BLIND SPOT DETECT

Funkcja BLIND SPOT DETECT, dostępna w samochodach marki ŠKODA, to elektroniczny czujnik martwego pola, który monitoruje miejsca przekraczające zasięg widzenia kierowcy i informuje go o zbliżających się lub obecnych w „martwej strefie” pojazdach w wygodny i bezpieczny sposób.

Usługa Infotainment Online

Potrzebujesz niezawodnej mapy? Przetestuj Infotainment Online, czyli usługę, która oprócz wskazówek dotyczących dojazdu oraz aktualnych map w widoku klasycznym i satelitarnym, oferuje także podpowiedzi dotyczące ilości wolnych miejsc na pobliskich parkingach.

Pojemność

A teraz coś dla wygody, która też jest ważna, szczególnie jeśli wybierasz się na Gwiazdkę i wieziesz ze sobą "worek Świętego Mikołaja". Przestronność i możliwość dostosowania wnętrza auta do aktualnych potrzeb kierowcy to jedna ze sztandarowych cech samochodów z segmentu SUV. Model KODIAQ, który może być wyposażony w 7 miejsc, pojemny bagażnik, dochodzący nawet do 2 065 litrów idealnie nadaje się do długich, rodzinnych podróży.

Materiał powstał przy współpracy z marką ŠKODA