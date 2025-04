Reklama

Miesiączka często kojarzy się nam z brakiem komfortu. Bóle menstruacyjne, problem z doborem odpowiedniego stroju czy huśtawka nastrojów sprawiają, że dni okresu nie należą ani do najłatwiejszych ani do najbardziej ulubionych. Wiemy, jak to zmienić.

Razem z marką Bella przygotowaliśmy dla Was konkurs. Do wygrania zestaw nagród, dzięki którym poczujesz się lepiej podczas miesiączki.

Zadanie konkursowe:

Komfort podczas miesiączki. Czym jest dla Ciebie? Napisz w formularzu poniżej i wygraj zestaw nagród od marki Bella!

Nagrody:

Do wygrania aż 10 zestawów. Każdy zestaw zawiera:

kubek termiczny z logo Bella

kosmetyczkę/ saszetkę na podpaski z logo Bella

notes z logo Bella

podpaski BELLA PERFECTA ULTRA BLUE

podpaski BELLA PERFECTA ULTRA GREEN

podpaski BELLA PERFECTA ULTRA ROSE

podpaski BELLA PERFECTA ULTRA MAXI BLUE

podpaski BELLA PERFECTA ULTRA NIGHT

tampony higieniczne Bella tampo regular

tampony higieniczne Bella tampo super

Bella Intima chusteczki intymne nasączane

żel do higieny intymnej Bella Hydronatural

Powodzenia!

Bądź dla siebie dobra (nie tylko w czasie miesiączki)

Podczas okresu warto się sobą dobrze zaopiekować i zwrócić uwagę na małe rzeczy, które mogą nam ten czas ułatwić. Zjedz coś pysznego, napij się ulubionej kawy, załóż wygodne ubranie, poproś o możliwość pracy zdalnej (jeśli w miejscu, w którym pracujesz to możliwe). Nie zapomnij też o wygodnej bieliźnie oraz podpaskach lub tamponach. To one bardzo często determinują nasze poczucie pewności sobie i komfortu.



Komfort podczas miesiączki

Z pomocą przychodzi Bella. W ofercie znajdziemy ultracienkienkie podpaski, tampony, idealne dla aktywnych kobiet, nawilżone chusteczki oraz żele do higieny intymnej. Czym wyróżniają się te produkty?

Podpaski Bella Perfecta

Zapewniają wygodę i są niemal niewyczuwalne.

Wyjątkowo miękka włóknina Extra Soft oraz superchłonna siateczka Silky Drai zapewniają podpaskom miękkość i delikatność, a tobie gwarantują poczucie suchości i długotrwały komfort.

oraz superchłonna zapewniają podpaskom miękkość i delikatność, a tobie gwarantują poczucie suchości i długotrwały komfort. Większe osłonki boczne (wings+) chronią bieliznę oraz zapewniają stabilności podpaski podczas użytkowania. Specjalne paski boczne (safety barriers) zapobiegają wyciekom, dodatkowo chroniąc bieliznę przed zabrudzeniem.

chronią bieliznę oraz zapewniają stabilności podpaski podczas użytkowania. Specjalne paski boczne (safety barriers) zapobiegają wyciekom, dodatkowo chroniąc bieliznę przed zabrudzeniem. Oddychająca warstwa spodnia zapewnia swobodny przepływ powietrza, pomagając w utrzymaniu odpowiedniej higieny stref intymnych.

Specjalna warstwa chłonna, zapobiegająca namnażaniu się bakterii i neutralizująca nieprzyjemny zapach.

Podpaski Bella wyróżniają się też wysoką chłonnością i długotrwałym poczuciem świeżości.

Tampony Bella

Tampony Bella bez aplikatora to propozycja dla aktywnych, ceniących pełną swobodę kobiet. W zależności od intensywności krwawienia miesiączkowego i preferencji, wybierz wersję od mini do super plus. Tampony Bella są bezpieczne, chłonne i wygodne w użyciu. Posiadają 8 specjalnych kanałów, które zapewniają równomierną dystrybucję krwi. Tampon idealnie dopasowuje się do ciała. Do tego bezpieczny sznureczek eliminuje niebezpieczeństwo ewentualnego zerwania

Higiena intymna z marką Bella

Aby zadbać o higienę intymną, warto pamiętać o bezpiecznych i sprawdzonych kosmetykach. Żel do higieny intymnej Bella Hydronatural sprawdzi się idealnie. Formuła HarmonyGel to połączenie gliceryny, betainy i probiotyku, które nawilżają oraz chronią naturalną florę bakteryjną. Dodatkowo zawartość kwasu mlekowego w żelu pozwala na utrzymanie zbalansowanego pH skóry. Kosmetyk zapewnia naturalną pielęgnację, pozostawiając przyjemne uczucie czystości i świeżości.

Chusteczki nasączane Bella umożliwią szybkie odświeżenie. Ekstrakt z białych kwiatów i gliceryna zapewniają poczucie miękkości i aksamitności, a kwas mlekowy utrzymuje zbalansowane pH.

Chcesz poczuć się lepiej podczas miesiączki? Już teraz weź udział w konkursie i wygraj zestaw nagród od marki Bella!

