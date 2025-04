Reklama

Less waste

Idea „less waste” najczęściej dociera do nas w przekazach dotyczących ograniczania plastiku. Mniej torebek foliowych, plastikowych kubków i słomek, za to wielorazowe torby na zakupy i bidony na wodę nie są problemem, jeśli tylko nieco zmienimy swoje nawyki. Podpowiadamy w jakich innych sferach życia idea „less waste” może być z dużą łatwością zastosowana, pod warunkiem, że będziemy mieć świadomość i odrobinę przydatnej wiedzy.

W każdym domu

Czy wiesz, jakie produkty są obecne w praktycznie każdym domu i bez których trudno się obejść w czasach, gdy urządzenia elektroniczne są wszędzie? To baterie – jedne z najpopularniejszych produktów codziennego użytku. Średnio, w europejskich domach można znaleźć 23 urządzenia zasilane bateriami. W Polsce w ciągu roku zużywamy ich około 290 milionów sztuk. A ile baterii Ty masz w swoim domu?

Policzmy. Każda kobieta ma przynajmniej kilka urządzeń na baterie. Zegarek, elektryczna szczoteczka do zębów, depilator, waga łazienkowa i kuchenna, budzik, golarka do swetrów, pilot do telewizora i oczywiście całe mnóstwo zabawek Twojego dziecka. Jak się okazuje – można tak wymieniać jeszcze długo. Niektóre z nich są prawdziwymi „pożeraczami baterii”. Warto ograniczyć ich ilość. Jakie więc jest zatem rozwiązanie? Podobnie, jak wielorazowe naczynia używane zamiast plastikowych kubków i słomek, również w przypadku baterii istnieją trwalsze zamienniki i rozwiązania, które pozwolą znacznie dłużej korzystać z urządzeń zasilanych prądem.

Jakość się opłaca

Na rynku dostępne są baterie o różnych parametrach. Warto wybierać te, które gwarantują długie działanie i są wydajne. Baterie Duracell Ultra pomogą Ci korzystać z urządzeń elektronicznych w duchu „less waste”, ponieważ działają nawet do 20 razy dłużej, niż baterie cynkowe*. Dzięki temu ograniczasz ich zużycie, co pozytywnie wpływa na środowisko oraz stan Twojego portfela. Zakup 20 tanich baterii nadal będzie wiązał się z większym kosztem niż zakup 1 paluszka, który będzie działał równie długo.

Zanim wyrzucisz, sprawdź poziom energii

Gdy bateria traci swoją moc, zazwyczaj wyrzucasz ją i sięgasz po następną. Prawdopodobnie pozbyłaś się już wielu działających jeszcze baterii, które mogłyby być wykorzystane. W Europie jedna na trzy wyrzucane baterie nie jest wyczerpana do końca. Dlatego baterie Duracell Ultra wyposażone są w bardzo praktyczny miernik, dzięki któremu możesz łatwo sprawdzić, czy bateria jest jeszcze przydatna. Jak to działa? Wystarczy lekko ścisnąć baterię, a miarka pokaże ile mocy w niej pozostało. Wyczerpane tylko częściowo baterie – zamiast wyrzucać – możesz schować do szuflady, w specjalnie opisanym pudełku, aby tam zaczekały na swoją kolej. Dzięki temu będziesz zużywać i wyrzucać mniej baterii, co pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze i zadbać o środowisko.

* W porównaniu z wiodącymi bateriami cynkowo-węglowymi AA, w teście z użyciem aparatu cyfrowego zgodnym z normą 2015 IEC. Wyniki mogą się różnić w zależności od urządzenia i sposobu eksploatacji. (www.iec.ch)

Materiał powstał z udziałem marki Duracell.